Провокационная вывеска кафе появилась на одной из улиц Копейска Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей Копейска (город-спутник Челябинска) возмутила реклама кафе, чье объявление обещает испытать гастрономический оргазм при посещении общепита. Копейчане заявили, что подобные объявления формируют у молодежи ложные ценности.

«Идешь с работы? Получи свой первый гастрономический оргазм, говорится в вывеске. Жители возмущены подобной рекламой одного из городских заведений общепита. Это кафе расположено рядом с одним из предприятий Копейска», — написал telegram-канал «НеКопейский рабочий».

По мнению жителей, приславших фотографию, размещать подобные слоганы в общественных местах недопустимо. Копейчане считают, что детям и молодежи необходимо прививать правильные и патриотические ценности, а не развращать подобными вывесками. Связаться с собственниками кафе URA.RU не удалось.

Жители считают, что подобные слоганы развращают молодежь Фото: telegram-канал «НеКопейский рабочий»