03 мая 2022
02 мая 2022

Реклама гастрономического оргазма вызвала гнев челябинцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Постное меню от Михаила Аракелова в ресторане Carbonara. Екатеринбург, carbonara, блюдо, еда
Провокационная вывеска кафе появилась на одной из улиц Копейска Фото:

Жителей Копейска (город-спутник Челябинска) возмутила реклама кафе, чье объявление обещает испытать гастрономический оргазм при посещении общепита. Копейчане заявили, что подобные объявления формируют у молодежи ложные ценности.

«Идешь с работы? Получи свой первый гастрономический оргазм, говорится в вывеске. Жители возмущены подобной рекламой одного из городских заведений общепита. Это кафе расположено рядом с одним из предприятий Копейска», — написал telegram-канал «НеКопейский рабочий».

По мнению жителей, приславших фотографию, размещать подобные слоганы в общественных местах недопустимо. Копейчане считают, что детям и молодежи необходимо прививать правильные и патриотические ценности, а не развращать подобными вывесками. Связаться с собственниками кафе URA.RU не удалось.

Жители считают, что подобные слоганы развращают молодежь
Фото:

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Жителей Копейска (город-спутник Челябинска) возмутила реклама кафе, чье объявление обещает испытать гастрономический оргазм при посещении общепита. Копейчане заявили, что подобные объявления формируют у молодежи ложные ценности. «Идешь с работы? Получи свой первый гастрономический оргазм, говорится в вывеске. Жители возмущены подобной рекламой одного из городских заведений общепита. Это кафе расположено рядом с одним из предприятий Копейска», — написал telegram-канал «НеКопейский рабочий». По мнению жителей, приславших фотографию, размещать подобные слоганы в общественных местах недопустимо. Копейчане считают, что детям и молодежи необходимо прививать правильные и патриотические ценности, а не развращать подобными вывесками. Связаться с собственниками кафе URA.RU не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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