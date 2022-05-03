В Кургане претендент на место в гордуме получил важный пост в ЕР

На партийной конференции «Единой России» выбрали руководителя «Молодой гвардии» в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителем «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) в Курганской области стал Денис Сурин. Его выбрали во время конференции 4 мая. Информация размещена на официальном сайте регионального отделения партии. Ранее Сурин подал документы на участие во внутрипартийном голосовании перед выборами в гордуму по округу №6.

«Руководителем курганского регионального отделения МГЕР избран Денис Сурин. Аппарат регионального отделения возглавила Екатерина Лифинцева. Были избраны пресс-секретарь регионального штаба — Ксения Ковалева и координатор проектного офиса — Алексей Суворов», — указано в сообщении. В конференции приняли участие представители 24 местных отделений «Молодой Гвардии».

URA.RU писало, что Сурин стал кандидатом предварительного голосования «Единой России» перед довыборами в Курганскую городскую думу по избирательному округу №6. Также он подавал документы на участие в предварительном голосовании перед выборами в городскую думу по округу №5. В январе он выдвигался на пост секретаря местного отделения ЕР. Тогда победа досталась председателю гордумы Игорю Прозорову.