В Кургане претендент на место в гордуме получил важный пост в ЕР

Руководителем «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) в Курганской области стал Денис Сурин. Его выбрали во время конференции 4 мая. Информация размещена на официальном сайте регионального отделения партии. Ранее Сурин подал документы на участие во внутрипартийном голосовании перед выборами в гордуму по округу №6.
«Руководителем курганского регионального отделения МГЕР избран Денис Сурин. Аппарат регионального отделения возглавила Екатерина Лифинцева. Были избраны пресс-секретарь регионального штаба — Ксения Ковалева и координатор проектного офиса — Алексей Суворов», — указано в сообщении. В конференции приняли участие представители 24 местных отделений «Молодой Гвардии».
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Руководителем «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) в Курганской области стал Денис Сурин. Его выбрали во время конференции 4 мая. Информация размещена на официальном сайте регионального отделения партии. Ранее Сурин подал документы на участие во внутрипартийном голосовании перед выборами в гордуму по округу №6. «Руководителем курганского регионального отделения МГЕР избран Денис Сурин. Аппарат регионального отделения возглавила Екатерина Лифинцева. Были избраны пресс-секретарь регионального штаба — Ксения Ковалева и координатор проектного офиса — Алексей Суворов», — указано в сообщении. В конференции приняли участие представители 24 местных отделений «Молодой Гвардии». URA.RU писало, что Сурин стал кандидатом предварительного голосования «Единой России» перед довыборами в Курганскую городскую думу по избирательному округу №6. Также он подавал документы на участие в предварительном голосовании перед выборами в городскую думу по округу №5. В январе он выдвигался на пост секретаря местного отделения ЕР. Тогда победа досталась председателю гордумы Игорю Прозорову.