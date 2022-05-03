Власти ХМАО: в регионе снижаются цены на бытовую технику

В ХМАО снижается цена на бытовую технику в магазинах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В магазинах ХМАО стала дешеветь бытовая техника, а также строительные материалы. Об этом на заседании окружного оперативного штаба заявил заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель, передает корреспондент URA.RU.

«На электронику, строительные материалы отмечается снижение цен. Как в торговых сетях, так и в розничных магазинах. Все-таки первоначальное завышение было не совсем обоснованным», — сказал глава окружного департамента.

Вместе с этим, Генкель отметил снижение стоимости сахара, свинины, баранины и капусты. Однако за последнюю неделю выросла цена на говядину, рыбу, чай, муку и хлеб. По словам Генкеля, максимальный рост цены составил до 2,8% за неделю.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО контролируют цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Тогда власти заверили, что дефицит продуктов искусственно создан паникерами, а на самом деле запасов продуктов в Югре достаточно.

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