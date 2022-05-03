03 мая 2022
02 мая 2022
01 мая 2022

Власти ХМАО: в регионе снижаются цены на бытовую технику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины электроники Курган
В ХМАО снижается цена на бытовую технику в магазинах Фото:
новость из сюжета
Цены на товары в России

В магазинах ХМАО стала дешеветь бытовая техника, а также строительные материалы. Об этом на заседании окружного оперативного штаба заявил заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель, передает корреспондент URA.RU.

«На электронику, строительные материалы отмечается снижение цен. Как в торговых сетях, так и в розничных магазинах. Все-таки первоначальное завышение было не совсем обоснованным», — сказал глава окружного департамента.

Вместе с этим, Генкель отметил снижение стоимости сахара, свинины, баранины и капусты. Однако за последнюю неделю выросла цена на говядину, рыбу, чай, муку и хлеб. По словам Генкеля, максимальный рост цены составил до 2,8% за неделю.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО контролируют цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Тогда власти заверили, что дефицит продуктов искусственно создан паникерами, а на самом деле запасов продуктов в Югре достаточно.

Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В магазинах ХМАО стала дешеветь бытовая техника, а также строительные материалы. Об этом на заседании окружного оперативного штаба заявил заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель, передает корреспондент URA.RU. «На электронику, строительные материалы отмечается снижение цен. Как в торговых сетях, так и в розничных магазинах. Все-таки первоначальное завышение было не совсем обоснованным», — сказал глава окружного департамента. Вместе с этим, Генкель отметил снижение стоимости сахара, свинины, баранины и капусты. Однако за последнюю неделю выросла цена на говядину, рыбу, чай, муку и хлеб. По словам Генкеля, максимальный рост цены составил до 2,8% за неделю. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО контролируют цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Тогда власти заверили, что дефицит продуктов искусственно создан паникерами, а на самом деле запасов продуктов в Югре достаточно. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...