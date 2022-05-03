03 мая 2022

Житель Магнитогорска рассказал, зачем обстрелял чужую машину

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Тактико-специальное учение
Машину нарушитель повредил из пистолета для страйкбола Фото:

Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) назначил наказание в виде административного ареста для водителя кроссовера SsangYong, который обстрелял автомобиль, остановившийся на светофоре. Мужчина рассказал, почему сделал это, сообщает на официальном сайте пресс-служба суда.

«31 марта 2022 года, в 17:16 около дома №1 по улице Советской Армии в Магнитогорске на проезжей части, лицо, привлекаемое к административной ответственности, из хулиганских побуждений совершило выстрел из пистолета для страйкбола, повредив автомобиль „Лада приора“. В судебном заседании мужчина раскаялся. Он признан виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“)», — говорится в сообщении.

В суде водитель объяснил, что разозлился, когда его подрезал отечественный автомобиль, поэтому стал выражаться нецензурно в адрес женщины за рулем машины. По его словам, на светофоре водитель автомобиля отпустила тормоз и начала накатываться на его автомобиль, тогда он разнервничался, достал пистолет для страйкбола и через открытое окно совершил выстрел.

При назначении наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, наличие двоих маленьких детей. Постановление вступило в силу.

В салоне пострадавшей машины ехали две девушки, они сильно испугались. Поимку нарушителя взял на личный контроль начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

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Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) назначил наказание в виде административного ареста для водителя кроссовера SsangYong, который обстрелял автомобиль, остановившийся на светофоре. Мужчина рассказал, почему сделал это, сообщает на официальном сайте пресс-служба суда. «31 марта 2022 года, в 17:16 около дома №1 по улице Советской Армии в Магнитогорске на проезжей части, лицо, привлекаемое к административной ответственности, из хулиганских побуждений совершило выстрел из пистолета для страйкбола, повредив автомобиль „Лада приора“. В судебном заседании мужчина раскаялся. Он признан виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“)», — говорится в сообщении. В суде водитель объяснил, что разозлился, когда его подрезал отечественный автомобиль, поэтому стал выражаться нецензурно в адрес женщины за рулем машины. По его словам, на светофоре водитель автомобиля отпустила тормоз и начала накатываться на его автомобиль, тогда он разнервничался, достал пистолет для страйкбола и через открытое окно совершил выстрел. При назначении наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, наличие двоих маленьких детей. Постановление вступило в силу. В салоне пострадавшей машины ехали две девушки, они сильно испугались. Поимку нарушителя взял на личный контроль начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.
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Ссылки по теме
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