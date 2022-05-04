Мужчина выставил на продажу медали, которые якобы нашел на полигоне под Юргамышом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель поселка Юргамыш Курганской области предстанет перед судом за попытку продажи пяти медалей за одну тысячу рублей. Обвинительный акт уже утвержден транспортным прокурором, сообщает управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«42-летний мужчина был установлен 25 марта, когда хотел продать пять медалей за одну тысячу рублей. Владелец наград пояснил, что медали якобы нашел на полигоне недалеко от поселка Юргамыш. Находку на всякий случай оставил у себя, а позже решил продать, разместив информацию на сайте объявлений», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

У мужчины изъяли две медали «Ветеран труда», медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР», медаль «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг» и медаль «За взятие Кенигсберга». Историко-культурная экспертиза подтвердила их подлинность. В полиции уточняют, что в России запрещены покупка и сбыт госнаград РФ, РСФСР и СССР.

Сотрудники Курганского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и госнаград). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа, до одного года исправительных работ, либо до трех месяцев ареста. Сейчас материалы дела переданы в мировой суд Юргамышского судебного района.

Экспертиза подтвердила подлинность медалей, которые мужчина пытался продать за тысячу рублей Фото: сайт управления на транспорте МВД России по УрФО