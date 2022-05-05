Политик-оленевод из ЯНАО рассказал о политическом давлении в ООН

05 мая 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Эдуард Яунгад рассказ о политическом давлении на заседании постфорума ООН Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Нью-Йорке участники заседания постформа ООН по вопросу коренных народов призывали исключить представительство России из всех процедур международного сотрудничества. Как сообщил депутат законодательного собрания Эдуард Яунгад в социальной сети «ВКонтакте», разрешение на въезд в США из-за мировой обстановки смогли получить только пять представителей от региональных общественных организаций РФ. «В попытках еще каким-то образом задеть Россию и, соответственно, народы, поддержавших президента Российской Федерации, звучали призывы исключить представительство нашего государства из всех процедур международного сотрудничества. Фактически приходилось возвращать огромную аудиторию к рассмотрению непосредственно вопросов повестки дня, а не делать политических заявлений», — говорится в сообщении. Как добавил Эдуард Яунгард, представителям от РФ помог вернуть аудиторию к рассмотрению повестки председатель постформа Дарио Хосе Мехиа Монтальво. Ранее URA.RU сообщало, что ямальские депутаты потребовали на заседании постфорума ООН объективности при представлении интересов коренных народов. Председатель «Союза оленеводов Ямала» Тимофей Лаптандер также рассказал мировому сообществу о состоянии оленеводческой отрасли в ЯНАО. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

В Нью-Йорке участники заседания постформа ООН по вопросу коренных народов призывали исключить представительство России из всех процедур международного сотрудничества. Как сообщил депутат законодательного собрания Эдуард Яунгад в социальной сети «ВКонтакте», разрешение на въезд в США из-за мировой обстановки смогли получить только пять представителей от региональных общественных организаций РФ. «В попытках еще каким-то образом задеть Россию и, соответственно, народы, поддержавших президента Российской Федерации, звучали призывы исключить представительство нашего государства из всех процедур международного сотрудничества. Фактически приходилось возвращать огромную аудиторию к рассмотрению непосредственно вопросов повестки дня, а не делать политических заявлений», — говорится в сообщении. Как добавил Эдуард Яунгард, представителям от РФ помог вернуть аудиторию к рассмотрению повестки председатель постформа Дарио Хосе Мехиа Монтальво. Ранее URA.RU сообщало, что ямальские депутаты потребовали на заседании постфорума ООН объективности при представлении интересов коренных народов. Председатель «Союза оленеводов Ямала» Тимофей Лаптандер также рассказал мировому сообществу о состоянии оленеводческой отрасли в ЯНАО.