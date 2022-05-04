04 мая 2022

В Перми перекрывают движение в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, знак стоп, стоп, проезд закрыт, запрещающий знак, кирпич, запрещающий знак стоп
Движение закроют для репетиции Парада Победы Фото:

В центре Перми для проведения репетиции Парада Победы 5 мая перекрывают движение транспорта. Ограничения будут действовать с 19 до 23 часов, сообщили в ГИБДД.

«5 мая в Перми пройдет первая репетиция Парада Победы. В связи с этим в центре города будет изменено движение транспорта», — говорится в telegram-канале Госавтоинспеции Прикамья.

Движение всех видов транспорта закроют по следующим участкам:

  • четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Монастырской (без остановки движения по улицам Петропавловской и Советской);
  • четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Пушкина;
  • Октябрьской площади;
  • улице Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;
  • улице Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда.

На время пересечения проезжей части колоннами участников репетиции будет останавливаться движения и по улице Ленина. Следующая репетиция парада пройдет 7 мая с 10 до 14 часов.

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В центре Перми для проведения репетиции Парада Победы 5 мая перекрывают движение транспорта. Ограничения будут действовать с 19 до 23 часов, сообщили в ГИБДД. «5 мая в Перми пройдет первая репетиция Парада Победы. В связи с этим в центре города будет изменено движение транспорта», — говорится в telegram-канале Госавтоинспеции Прикамья. Движение всех видов транспорта закроют по следующим участкам: На время пересечения проезжей части колоннами участников репетиции будет останавливаться движения и по улице Ленина. Следующая репетиция парада пройдет 7 мая с 10 до 14 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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