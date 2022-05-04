В Перми перекрывают движение в центре города

Движение закроют для репетиции Парада Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Перми для проведения репетиции Парада Победы 5 мая перекрывают движение транспорта. Ограничения будут действовать с 19 до 23 часов, сообщили в ГИБДД.

«5 мая в Перми пройдет первая репетиция Парада Победы. В связи с этим в центре города будет изменено движение транспорта», — говорится в telegram-канале Госавтоинспеции Прикамья.

Движение всех видов транспорта закроют по следующим участкам:

четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Монастырской (без остановки движения по улицам Петропавловской и Советской);

четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Пушкина;

Октябрьской площади;

улице Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;

улице Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда.

На время пересечения проезжей части колоннами участников репетиции будет останавливаться движения и по улице Ленина. Следующая репетиция парада пройдет 7 мая с 10 до 14 часов.