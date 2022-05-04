В Перми перекрывают движение в центре города

Движение закроют для репетиции Парада Победы
В центре Перми для проведения репетиции Парада Победы 5 мая перекрывают движение транспорта. Ограничения будут действовать с 19 до 23 часов, сообщили в ГИБДД.
«5 мая в Перми пройдет первая репетиция Парада Победы. В связи с этим в центре города будет изменено движение транспорта», — говорится в telegram-канале Госавтоинспеции Прикамья.
Движение всех видов транспорта закроют по следующим участкам:
- четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Монастырской (без остановки движения по улицам Петропавловской и Советской);
- четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Пушкина;
- Октябрьской площади;
- улице Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;
- улице Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда.
На время пересечения проезжей части колоннами участников репетиции будет останавливаться движения и по улице Ленина. Следующая репетиция парада пройдет 7 мая с 10 до 14 часов.
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