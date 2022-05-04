Такие протезы, как у тюменца, в мире производят крайне редко (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Протез, которых в мире изготовлены единицы, получил житель Тюмени, потерявший руку на работе. Об этом URA.RU рассказали в протезно-ортопедическом центре «Сколиолоджик». Бионическую конечность за более чем 7 млн рублей оплатил региональный Фонд социального страхования.

«У жителя Тюмени Павла самый высокий уровень ампутации — у него нет плечевого сустава. Как правило, для бионического протеза в таких случаях используется односхватная кисть с механическим локтем. Но у тюменца локоть электро-механический, а кисть многосхватная. Такие протезы в мире делают крайне редко» — рассказали URA.RU в центре «Сколиолоджик».

До этого у Павла был косметический протез, который не выполнял нужных функций. У мужчины двое детей, и подобная ситуация его не устраивала.

«Старый протез был бесполезен. Самое сложное было в том, чтобы убедить медиков внести изменения в мою программу реабилитации. Мне говорили, что такой дорогой протез мне все равно никто не сделает. Но когда я пришел в ФСС с новой программой, там с радостью согласились помочь», — отмечает Павел.

Стоимость протеза мужчины — 7,3 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе ФСС региона, подобные суммы нередко выделяются для помощи тюменцам.

«Фонд помогает застрахованным, пострадавшим в результате несчастных случаев. Берет на себя расходы, предусмотренные законодательством. Если в программе предусмотрено протезирование, мы выходим на торги. Так, на комплексную реабилитацию пострадавших в 2021 году израсходовано более 49 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Сейчас Павел планирует заняться авто-детейлингом. Тюменец хочет открыть свою студию. Ну, а пока он работает в такси.

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