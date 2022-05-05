Пермяков предупредили о майском ночном звездопаде

Метеорный дождь можно будет увидеть при условии ясной погоды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ночь с 5 на 6 мая жители Перми смогут увидеть необычное небесное явление. В небе над городом пронесется метеорный поток эта-Аквариды. Его также называют Майским, так как он обычно приходится на первые дни последнего весеннего месяца.

На пике активности в небе невооруженным глазом можно будет увидеть до 50 метеоров в час. Они влетают в атмосферу со скоростью более 11,2 км/с и оставляют в небе яркие росчерки.

Звездопад будет виден при условии ясной погоды. Наблюдать метеорный поток рекомендуется ближе к рассвету, подальше от черты города.