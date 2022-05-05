Пермяков предупредили о майском ночном звездопаде

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Павильон
Метеорный дождь можно будет увидеть при условии ясной погоды Фото:

В ночь с 5 на 6 мая жители Перми смогут увидеть необычное небесное явление. В небе над городом пронесется метеорный поток эта-Аквариды. Его также называют Майским, так как он обычно приходится на первые дни последнего весеннего месяца.

На пике активности в небе невооруженным глазом можно будет увидеть до 50 метеоров в час. Они влетают в атмосферу со скоростью более 11,2 км/с и оставляют в небе яркие росчерки.

Звездопад будет виден при условии ясной погоды. Наблюдать метеорный поток рекомендуется ближе к рассвету, подальше от черты города.

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В ночь с 5 на 6 мая жители Перми смогут увидеть необычное небесное явление. В небе над городом пронесется метеорный поток эта-Аквариды. Его также называют Майским, так как он обычно приходится на первые дни последнего весеннего месяца. На пике активности в небе невооруженным глазом можно будет увидеть до 50 метеоров в час. Они влетают в атмосферу со скоростью более 11,2 км/с и оставляют в небе яркие росчерки. Звездопад будет виден при условии ясной погоды. Наблюдать метеорный поток рекомендуется ближе к рассвету, подальше от черты города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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