Пермская оппозиция заключила тайное соглашение с властями

«Новые люди» заключили взаимовыгодную сделку с краем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермское отделение партии «Новые люди» предложило свою площадку для выдвижения технических кандидатов на предстоящих муниципальных выборах осенью 2022 года. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. «Новые люди» будут страховать официальных кандидатов от срыва выборов, если вдруг все их соперники сойдут с предвыборной гонки.

«„Новые Люди“ выторговывают себе мандаты на муниципальных выборах. Предлагают администрации губернатора себя в качестве спойлера взамен на несколько кандидатов от их партии», — рассказал источник в политтусовке Пермского края.

Другой собеседник в политэлитах подтвердил информацию. По его словам, кандидаты от «Новых людей» действительно на ближайших выборах будут играть роль техников для официально согласованных кандидатов. «Соответствующие договоренности с ними есть. Но никаких проходных мест им не обещано. Просто статисты», — заявил он.

Руководитель регионального отделения «Новых людей», депутат заксобрания Денис Шитов опроверг информацию. «Тот, кто вам это сказал, лжет», — заявил он URA.RU. Саму идею такого сотрудничества он тоже не поддерживает.

В единый день голосования в Пермском крае будут выбирать думы объединенных Кудымкара и Кудымкарского района, Губахи и Гремячинска, а также Пермского муниципального округа и Лысьвы. Самая конкурентная кампания ожидается в Пермском районе: здесь будет разыгрываться 30 депутатских мандатов. Партия «Новые люди» в 2021 году прошла в краевой парламент и в городскую думу. Это значит, что кандидаты от этой партии на всех других выборах в регионе, освобождены от сбора подписей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам