В Кремле заявили об угрозе территориальной целостности Украины

06 мая 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

В Кремле заявили, что над Украиной висит угроза из Польши Фото: Владимир Андреев © URA.RU Угроза территориальной целостности Украины исходит из Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что России, Белоруссии и Украине придется воевать против Польши за целостность славянского государства. «То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы, известно. Она давно не была дружественной, но в последние месяцы стала враждебной. То, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидные факты. Об этом, в частности, говорил недавно руководитель СВР [Сергей Нарышкин]», — отметил Песков. Президент Белоруссии Лукашенко в интервью Associated Press не исключил, что России, Белоруссии и Украине рано или поздно придется вместе воевать против Польши, которая мечтает забрать Западную Украину. Накануне польский президент Анджей Дуда заявил, что нужно стереть границу между Украиной и Польшей. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Угроза территориальной целостности Украины исходит из Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что России, Белоруссии и Украине придется воевать против Польши за целостность славянского государства. «То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы, известно. Она давно не была дружественной, но в последние месяцы стала враждебной. То, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидные факты. Об этом, в частности, говорил недавно руководитель СВР [Сергей Нарышкин]», — отметил Песков. Президент Белоруссии Лукашенко в интервью Associated Press не исключил, что России, Белоруссии и Украине рано или поздно придется вместе воевать против Польши, которая мечтает забрать Западную Украину. Накануне польский президент Анджей Дуда заявил, что нужно стереть границу между Украиной и Польшей.