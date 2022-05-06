В Кремле заявили об угрозе территориальной целостности Украины

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле заявили, что над Украиной висит угроза из Польши Фото:

Угроза территориальной целостности Украины исходит из Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что России, Белоруссии и Украине придется воевать против Польши за целостность славянского государства.

«То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы, известно. Она давно не была дружественной, но в последние месяцы стала враждебной. То, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидные факты. Об этом, в частности, говорил недавно руководитель СВР [Сергей Нарышкин]», — отметил Песков.

Президент Белоруссии Лукашенко в интервью Associated Press не исключил, что России, Белоруссии и Украине рано или поздно придется вместе воевать против Польши, которая мечтает забрать Западную Украину. Накануне польский президент Анджей Дуда заявил, что нужно стереть границу между Украиной и Польшей.

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Угроза территориальной целостности Украины исходит из Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что России, Белоруссии и Украине придется воевать против Польши за целостность славянского государства. «То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы, известно. Она давно не была дружественной, но в последние месяцы стала враждебной. То, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидные факты. Об этом, в частности, говорил недавно руководитель СВР [Сергей Нарышкин]», — отметил Песков. Президент Белоруссии Лукашенко в интервью Associated Press не исключил, что России, Белоруссии и Украине рано или поздно придется вместе воевать против Польши, которая мечтает забрать Западную Украину. Накануне польский президент Анджей Дуда заявил, что нужно стереть границу между Украиной и Польшей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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