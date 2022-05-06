В центр Челябинска вошли танки. Фото, видео

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Генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона. Челябинск, сау, самоходная артиллерийская установка
Бронетехника пройдет по Челябинску на генеральной репетиции парада Победы Фото:

Генеральная репетиция парада, который состоится в День Победы, проходит в Челябинске 6 мая. В последний рабочий день в центр города вошла бронетехника, спецназ и части челябинского гарнизона.

Площадь Революции, где 9 мая состоится торжественное построение войск, была закрыта для движения в 16:00. Репетиция завершится лишь в 20:00. В ней принимают участие танкисты, летчики, курсанты, сотрудники МЧС, полицейские и кадеты.

Всего на мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Челябинске, организаторы ожидают до 100 тысяч зрителей и участников. Торжества начнутся с 9:00 с возложения цветов и венков к Вечному огню, а с 11:00 на площади Революции выстроятся войска челябинского и чебаркульского гарнизонов, которые пройдут по ней торжественным маршем.

Генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона. Челябинск
Фото:
Генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона. Челябинск
Фото:
Генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона. Челябинск
Фото:
Генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона. Челябинск
Фото:
Генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона. Челябинск
Фото:

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Генеральная репетиция парада, который состоится в День Победы, проходит в Челябинске 6 мая. В последний рабочий день в центр города вошла бронетехника, спецназ и части челябинского гарнизона. Площадь Революции, где 9 мая состоится торжественное построение войск, была закрыта для движения в 16:00. Репетиция завершится лишь в 20:00. В ней принимают участие танкисты, летчики, курсанты, сотрудники МЧС, полицейские и кадеты. Всего на мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Челябинске, организаторы ожидают до 100 тысяч зрителей и участников. Торжества начнутся с 9:00 с возложения цветов и венков к Вечному огню, а с 11:00 на площади Революции выстроятся войска челябинского и чебаркульского гарнизонов, которые пройдут по ней торжественным маршем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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