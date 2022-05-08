08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

В Челябинске начинаются масштабные перекрытия улиц перед салютом. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение. Челябинск
Запрет на движение транспорта в значительной части Челябинска продлится три часа (фото из архива) Фото:

Масштабные перекрытия улиц начинаются в Челябинске в преддверии праздничного фейерверка с 20:00. Движение личного и общественного транспорта будет остановлено до 23:00, напомнили URA.RU в мэрии города.

В связи с запуском салюта движение транспорта закроют на следующих участках:

  • Свердловский проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы
  • Ул. Братьев Кашириных от ул. Российской до ул. Краснознаменной
  • Ул. Кирова от проспекта Победы до ул. Труда;
  • Ул. Красная от проспекта Ленина до ул. Братьев Кашириных
  • Ул. Каслинская от Братьев Кашириных до проспекта Победы
  • Ул. Кирова от проспекта Победы до ул. Труда
  • Ул. Васенко от проспекта Ленина до ул. Труда
  • Ул. Елькина от проспекта Ленина до ул. Труда
  • Ул. Цвиллинга от проспекта Ленина до ул. Труда
  • Ул. Советская от проспекта Ленина до ул. Труда
  • Ул. Пушкина от проспекта Ленина до ул. Труда
  • Ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса
  • Ул. Карла Маркса от ул. Свободы до ул. Цвиллинга
  • Ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга

Фейерверк будут запускать с традиционного места — набережной реки Миасс в центре Челябинска. После разблокирования движения автобусы, трамваи и троллейбусы готовы будут развезти зрителей по домам.

Транспорт не сможет двигаться по этим челябинским улицам с 20:00 до 23:00

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Масштабные перекрытия улиц начинаются в Челябинске в преддверии праздничного фейерверка с 20:00. Движение личного и общественного транспорта будет остановлено до 23:00, напомнили URA.RU в мэрии города. В связи с запуском салюта движение транспорта закроют на следующих участках: Фейерверк будут запускать с традиционного места — набережной реки Миасс в центре Челябинска. После разблокирования движения автобусы, трамваи и троллейбусы готовы будут развезти зрителей по домам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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