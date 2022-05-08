Запрет на движение транспорта в значительной части Челябинска продлится три часа (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Масштабные перекрытия улиц начинаются в Челябинске в преддверии праздничного фейерверка с 20:00. Движение личного и общественного транспорта будет остановлено до 23:00, напомнили URA.RU в мэрии города.

В связи с запуском салюта движение транспорта закроют на следующих участках:

Свердловский проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы

Ул. Братьев Кашириных от ул. Российской до ул. Краснознаменной

Ул. Кирова от проспекта Победы до ул. Труда;

Ул. Красная от проспекта Ленина до ул. Братьев Кашириных

Ул. Каслинская от Братьев Кашириных до проспекта Победы

Ул. Кирова от проспекта Победы до ул. Труда

Ул. Васенко от проспекта Ленина до ул. Труда

Ул. Елькина от проспекта Ленина до ул. Труда

Ул. Цвиллинга от проспекта Ленина до ул. Труда

Ул. Советская от проспекта Ленина до ул. Труда

Ул. Пушкина от проспекта Ленина до ул. Труда

Ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса

Ул. Карла Маркса от ул. Свободы до ул. Цвиллинга

Ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга

Фейерверк будут запускать с традиционного места — набережной реки Миасс в центре Челябинска. После разблокирования движения автобусы, трамваи и троллейбусы готовы будут развезти зрителей по домам.

Транспорт не сможет двигаться по этим челябинским улицам с 20:00 до 23:00