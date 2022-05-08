Запрет на движение транспорта в значительной части Челябинска продлится три часа (фото из архива)
Масштабные перекрытия улиц начинаются в Челябинске в преддверии праздничного фейерверка с 20:00. Движение личного и общественного транспорта будет остановлено до 23:00, напомнили URA.RU в мэрии города.
В связи с запуском салюта движение транспорта закроют на следующих участках:
- Свердловский проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы
- Ул. Братьев Кашириных от ул. Российской до ул. Краснознаменной
- Ул. Кирова от проспекта Победы до ул. Труда;
- Ул. Красная от проспекта Ленина до ул. Братьев Кашириных
- Ул. Каслинская от Братьев Кашириных до проспекта Победы
- Ул. Кирова от проспекта Победы до ул. Труда
- Ул. Васенко от проспекта Ленина до ул. Труда
- Ул. Елькина от проспекта Ленина до ул. Труда
- Ул. Цвиллинга от проспекта Ленина до ул. Труда
- Ул. Советская от проспекта Ленина до ул. Труда
- Ул. Пушкина от проспекта Ленина до ул. Труда
- Ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса
- Ул. Карла Маркса от ул. Свободы до ул. Цвиллинга
- Ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга
Фейерверк будут запускать с традиционного места — набережной реки Миасс в центре Челябинска. После разблокирования движения автобусы, трамваи и троллейбусы готовы будут развезти зрителей по домам.
Транспорт не сможет двигаться по этим челябинским улицам с 20:00 до 23:00
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал