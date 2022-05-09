Политолог назвал условия вступления Беларуси в спецоперацию РФ

09 мая 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

Белоруссию не просили вступать в спецоперацию, сказал Алексей Дзермант Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белоруссия вступит в спецоперацию на Украине, если действия Киева и их военных начнут представлять угрозу. Таким мнением с URA.RU поделился белорусский политолог Алексей Дзермант. «Что касается возможности вероятного вступления Белоруссии в конфликт на Украине, то я не думаю, что это произойдет не сейчас. Это может произойти в случае, если Украина сама нападет или будет представлять угрозу для Белоруссии. В этом случае мы будем вступать в спецоперацию. Мы должны смотреть, как ситуация будет развиваться и от этого в том числе будет зависеть роль Белоруссии. Но я уверен, что эта роль будет определяться исходя из необходимости», — сказал Алексей Дзермант. Также он назвал текущие задачи, которые стоят перед Белоруссией. «Мы должны следить за тем, чтобы Польша не напала. Это основная функция Белорусской армии. Пока Россия нашу помощь не требовала и не говорила о том, что Белоруссии нужно было срочно вступать. Мы видим, что функции и роли распределены. Мы контролируем польскую группировку, прикрываем Калининград. Россия решает задачи на Украине. Но это не значит, что гипотетически что-то не может произойти. Радикалы могут напасть на нашу южную границу. Тогда придется зачищать от них не только Белоруссию, но и близлежащий территории Украины. В этом случае мы вступим», — объяснил политолог. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не имеют права не поддерживать Россию, страны всегда были вместе, у Запада не получится разъединить их. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Об этом объявил президент России Владимир Путин. По его словам, главными задачами являются денацификация и денацинализация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Белоруссия вступит в спецоперацию на Украине, если действия Киева и их военных начнут представлять угрозу. Таким мнением с URA.RU поделился белорусский политолог Алексей Дзермант. «Что касается возможности вероятного вступления Белоруссии в конфликт на Украине, то я не думаю, что это произойдет не сейчас. Это может произойти в случае, если Украина сама нападет или будет представлять угрозу для Белоруссии. В этом случае мы будем вступать в спецоперацию. Мы должны смотреть, как ситуация будет развиваться и от этого в том числе будет зависеть роль Белоруссии. Но я уверен, что эта роль будет определяться исходя из необходимости», — сказал Алексей Дзермант. Также он назвал текущие задачи, которые стоят перед Белоруссией. «Мы должны следить за тем, чтобы Польша не напала. Это основная функция Белорусской армии. Пока Россия нашу помощь не требовала и не говорила о том, что Белоруссии нужно было срочно вступать. Мы видим, что функции и роли распределены. Мы контролируем польскую группировку, прикрываем Калининград. Россия решает задачи на Украине. Но это не значит, что гипотетически что-то не может произойти. Радикалы могут напасть на нашу южную границу. Тогда придется зачищать от них не только Белоруссию, но и близлежащий территории Украины. В этом случае мы вступим», — объяснил политолог. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не имеют права не поддерживать Россию, страны всегда были вместе, у Запада не получится разъединить их. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Об этом объявил президент России Владимир Путин. По его словам, главными задачами являются денацификация и денацинализация.