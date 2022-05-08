Жители ХМАО в соцсетях делятся фотографиями и видео салюта

Жители наблюдали за салютом с разных площадок
В ХМАО День Победы завершился залпом праздничных салютов. Фотографиями и видео жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов делятся в социальных сетях.
«Спасибо за праздник», «Салют был потрясающий», «Действительно, со слезами на глазах» — пишут пользователи в комментариях. За салютом наблюдали сотни жителей с разных площадок.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО, впервые за два года, мероприятия ко Дню Победы проходят оффлайн. Были побиты все рекорды по числу участников. URA.RU вело прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.
Салют в Ханты-Мансийске
Праздничный салют в Нефтеюганске
Концерт на набережной Нижневартовска перед салютом
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