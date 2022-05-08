08 мая 2022
07 мая 2022

Жители ХМАО в соцсетях делятся фотографиями и видео салюта

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют, фейерверк
Жители наблюдали за салютом с разных площадок Фото:

В ХМАО День Победы завершился залпом праздничных салютов. Фотографиями и видео жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов делятся в социальных сетях.

«Спасибо за праздник», «Салют был потрясающий», «Действительно, со слезами на глазах» — пишут пользователи в комментариях. За салютом наблюдали сотни жителей с разных площадок.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО, впервые за два года, мероприятия ко Дню Победы проходят оффлайн. Были побиты все рекорды по числу участников. URA.RU вело прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.

Салют в Ханты-Мансийске
Праздничный салют в Нефтеюганске
Концерт на набережной Нижневартовска перед салютом

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В ХМАО День Победы завершился залпом праздничных салютов. Фотографиями и видео жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов делятся в социальных сетях. «Спасибо за праздник», «Салют был потрясающий», «Действительно, со слезами на глазах» — пишут пользователи в комментариях. За салютом наблюдали сотни жителей с разных площадок. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО, впервые за два года, мероприятия ко Дню Победы проходят оффлайн. Были побиты все рекорды по числу участников. URA.RU вело прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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