Жители ХМАО в соцсетях делятся фотографиями и видео салюта

09 мая 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

Жители наблюдали за салютом с разных площадок Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО День Победы завершился залпом праздничных салютов. Фотографиями и видео жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов делятся в социальных сетях. «Спасибо за праздник», «Салют был потрясающий», «Действительно, со слезами на глазах» — пишут пользователи в комментариях. За салютом наблюдали сотни жителей с разных площадок. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО, впервые за два года, мероприятия ко Дню Победы проходят оффлайн. Были побиты все рекорды по числу участников. URA.RU вело прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа. Салют в Ханты-Мансийске Группа «Типичный Ханты-Мансийск», «ВКонтакте» Праздничный салют в Нефтеюганске Группа «Это Юганск, детка», «ВКонтакте» Концерт на набережной Нижневартовска перед салютом Читатель URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО День Победы завершился залпом праздничных салютов. Фотографиями и видео жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов делятся в социальных сетях. «Спасибо за праздник», «Салют был потрясающий», «Действительно, со слезами на глазах» — пишут пользователи в комментариях. За салютом наблюдали сотни жителей с разных площадок. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО, впервые за два года, мероприятия ко Дню Победы проходят оффлайн. Были побиты все рекорды по числу участников. URA.RU вело прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.