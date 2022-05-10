МИД Украины запугивает Европу для вступления в союз

Украинский МИД вновь усилил давление на Евросоюз Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заподозрил Евросоюз в обмане по вопросу включения страны в состав организации. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся его проглатывать», — заявил Кулеба в разговоре с изданием.

Помимо этого, дипломат перешел к более жестокой риторике в отношении Европейского союза. «Украина — единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основан ЕС. И я думаю, что это нужно уважать», — сказал политик.

Как ранее заявляла вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, страна намерена получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне этого года, после встречи лидеров стран-участниц, передает «Федеральное агентство новостей». Тем не менее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба продолжает усиливать давление на ЕС, требуя включить в следующий пакет антироссийских санкций эмбарго на нефть из РФ. В то же время бывший член комиссии ООН, военный эксперт Игорь Никулин, предположил, что Запад пытается нажиться на ситуации в Украине, а в случае ее распада западную часть страны между собой поделят Польша, Венгрия и Румыния.