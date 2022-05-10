Ледоход в ЯНАО может начаться раньше обычного Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Малой Оби в районе села Мужи (ЯНАО) заметили первые подвижки льда. Об этом сообщается на странице группы «Злой Ямал» в соцсети «ВКонтакте».

«На Ямале замечены первые подвижки льда. На кадрах видно, что лед на реке на самом деле движется. Однако сегодня твердая вода вновь стоит. Очевидцы предположили, что это был оторвавшийся «гнилой лед», — сообщается на странице «Злой Ямал» в соцсети.

По данным сезонного геосервиса фиксируются закраины — открытое водное пространство между берегом и краем льда, возникающее от скопления талой воды. Закраины фиксируют на Малой и Большой Оби.

В этом году ледоход ожидается раньше срока. Из-за относительно теплой зимы реки ЯНАО промерзли меньше обычного. Сейчас голова ледохода находится в ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало о дежурстве спасателей на закрытых ледовых переправах. Выход на лед в округе запрещен.