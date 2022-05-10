Курганцы получат сотни тысяч рублей на строительство домов

Жителям Курганской области увеличили субсидию на строительство домов до 700 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области начали выдавать повышенную субсидию на строительство домов. Пяти заявителям уже одобрили в КИЖК (Курганская ипотечно-жилищная корпорация — ред.) помощь на сумму 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Первые пять жителей Курганской области получили одобрение КИЖК на повышенную субсидию в размере 700 000 рублей на строительство дома. Субсидия будет выдаваться частями. Первую, 350 000 рублей, граждане уже получили. Вторую, по условиям субсидирования, — после предоставления в КИЖК выписки из ЕГРН о постановке дома на кадастровый учет и подтверждающего фотоотчета о подключении строения к коммуникациям», — говорится в сообщении правительства Курганской области.

Получатели построят дома в Шадринске и Кургане, в Кетовском и Шумихинском округах. Всего с 31 марта документы подали 20 жителей области. Субсидии предоставляются в рамках программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области», которая входит в проект «Русская мечта».

Ранее URA.RU писало, что с 1 марта в регионе прекращали выдавать льготы на покупку и строительство жилья. Губернатор Вадим Шумков пояснил, что правительство брало паузу для перерасчета размера субсидий. По инициативе главы региона субсидия на строительство (покупку) индивидуального жилого дома была увеличена с 500 до 700 тысяч рублей, на приобретение квартир в малоэтажных домах — до 500 тысяч рублей.

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