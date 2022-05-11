В Белгородской области сообщили о жертвах в результате обстрела

В результате обстрела приграничного села Солохи со стороны Украины погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и три раненых», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.