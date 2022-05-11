11 мая 2022
10 мая 2022

Челябинец за миллион рублей отдаст ценную гитару с автографами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный вечер «Добрые сердца» с участием Ирины Текслер и Натальи Котовой. Челябинск, ярушин валерий
На гитаре есть автограф Валерия Ярушина Фото:

В Челябинске за 999 тысяч рублей продают электрогитару «Урал» с автографами участников вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». Часть средств пойдет на благотворительность. Об этом URA.RU рассказал автор объявления.

«Гитара с автографом ВИА„Ариэль“ Валерий Ярушин, Лев Гуров, Ростислав Гепп, Александр Тибелиус, Борис Каплун. Основная часть денег пойдет на благотворительность», — указал в объявлении на сайте «Авито» продавец Радик.

Автор объявления уточнил, что часть средств будет направлена на приобретение спортивной экипировки детям из малоимущих семей спортшколы села Варна. Другая часть — на развитие личного подсобного хозяйства.

Автографы были взяты у музыкантов прошлой осенью во время выступления в Челябинске. Кроме того, гитару можно купить и дешевле — автор указал о возможности торга.

Уникальная гитара продается ценителям.

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В Челябинске за 999 тысяч рублей продают электрогитару «Урал» с автографами участников вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». Часть средств пойдет на благотворительность. Об этом URA.RU рассказал автор объявления. «Гитара с автографом ВИА„Ариэль“ Валерий Ярушин, Лев Гуров, Ростислав Гепп, Александр Тибелиус, Борис Каплун. Основная часть денег пойдет на благотворительность», — указал в объявлении на сайте «Авито» продавец Радик. Автор объявления уточнил, что часть средств будет направлена на приобретение спортивной экипировки детям из малоимущих семей спортшколы села Варна. Другая часть — на развитие личного подсобного хозяйства. Автографы были взяты у музыкантов прошлой осенью во время выступления в Челябинске. Кроме того, гитару можно купить и дешевле — автор указал о возможности торга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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