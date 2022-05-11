На гитаре есть автограф Валерия Ярушина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске за 999 тысяч рублей продают электрогитару «Урал» с автографами участников вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». Часть средств пойдет на благотворительность. Об этом URA.RU рассказал автор объявления.

«Гитара с автографом ВИА„Ариэль“ Валерий Ярушин, Лев Гуров, Ростислав Гепп, Александр Тибелиус, Борис Каплун. Основная часть денег пойдет на благотворительность», — указал в объявлении на сайте «Авито» продавец Радик.

Автор объявления уточнил, что часть средств будет направлена на приобретение спортивной экипировки детям из малоимущих семей спортшколы села Варна. Другая часть — на развитие личного подсобного хозяйства.

Автографы были взяты у музыкантов прошлой осенью во время выступления в Челябинске. Кроме того, гитару можно купить и дешевле — автор указал о возможности торга.

Уникальная гитара продается ценителям. Скрин с сайта объявлений «Авито»