Первый «Бурлак» был собран в Кургане в начале 2021 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганское предприятие наладило производство вездеходов по уникальной технологии, не имеющей аналогов ни в одной из стран мира. Машина может преодолевать до 2500 километров или месяц пребывать в месте дислокации.

«В Кургане наладили успешный выпуск вездеходов, аналога которым нет не только в России — в мире. Производитель воспользовался региональными мерами господдержки», — говорится в сообщении в telegram-канале «Курганская область официально».

Вездеход получил название «Бурлак». Повышенную грузоподъемность ему обеспечивают шины, которые разрабатываются по уникальным лекалам. «Бурлак» имеет несколько модификаций — экспедиционную, грузопассажирскую и промышленную. Конструктивно они отличаются отсеками, в которых в зависимости от заказа находятся сидячие и спальные места, цельнометаллическое, тентовое или открытое пространство для грузов. Всего разработано 13 модификаций. Вездеход предназначен для круглогодичной работы в труднодоступной местности в регионах с суровым климатом.

Первый «Бурлак», полностью собранный в Кургане, отправился к заказчику в конце марта 2021 года. В течение следующих 2 лет руководство предприятия «Вездеходы «Бурлак» планирует организовать серийное производство и увеличить число рабочих мест.

«Бурлак» может перевозить до 15 человек и оборудован 8 спальными местами Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Всего сертифицировано 13 модификаций вездехода и около 60 модификаций прицепа к нему Фото: пресс-служба губернатора Курганской области