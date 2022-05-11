Ученые Перми придумали уникальный способ борьбы с пожарами

Внутри шашки — смесь металлического и полимерного горючего, интеркалированного графита и ингибиторов горения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученые пермского политеха (ПНИПУ) изобрели новый способ борьбы с пожарами. Огнетушащая шашка, по словам разработчиков, может справится с возгоранием различных категорий сложности.

«При попадании в огонь наполнитель шашки увеличивается в объеме в 100 — 400 раз. Гашение пламени происходит за счет образования графитовой подушки. Она препятствует доступу кислорода в зону горения и отводит тепло», — о функционале шашки пермские изобретатели рассказали «Российской газете».

Внутри шашки содержится специальная смесь. В университете подчеркивают, что подобный тип состава полностью безопасен для здоровья человека. Кроме того, наполненные им огнетушащие шашки легко хранить.

По словам Михаила Терещенко — одного из разработчиков, проект предполагает создание шашек разного размера и диаметра, «которые может закупать МЧС. В настоящее время ведутся крупномасштабные опыты на базе одного из пермских предприятий».

На фоне появляющихся сообщений о пожарах в соседних регионах, дым от которых закрыл небо над Прикамьем, мэр Перми Алексей Демкин предупредил горожан о наказании за нарушение правил пожарной безопасности. В Пермском крае с 23 апреля было зарегистрировано 10 лесных пожаров, о чем сообщало URA.RU. В нескольких районах Перми утром 11 мая появилась дымка и ощущался сильный запах гари. Дым добрался из соседних регионов Южного Урала, после чего жители Прикамья стали жаловаться на кашель и удушье. На момент написания материала воздух очистился на большей части территории региона.

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