В Челябинске на набережной откроют базу для катания на сапбордах

У челябинских сапбордистов появится пирс в центре города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска на набережной Миасса появится база для катания на сапбордах. Об этом URA RU сообщил вице-мэр Сергей Авдеев.

«Была просьба сапбордистов и специальное поручение губернатора Алексея Текслера на эту тему. Речь идет о специальном пирсе на воде напротив ТРК „Набережной“. Это позволит нам проводить соревнования и фестивали на воде», — пояснил вице-мэр.

Авдеев отметил, что работы по оборудованию пирса планируется закончить к началу водного сезона. Предположительно, это будет первая неделя июня.

Новую набережную Текслер открыл 18 сентября 2021 года. Обустроенная территория растянулась от филармонии до сквера искусств. На набережной появились детские площадки, артобъекты, зоны отдыха, спуски к воде. Тогда же любители водного отдыха попросили у Алексея Текслера обустроить специальный причал.