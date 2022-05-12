Пермские власти рассказали о мерах поддержки бизнесу при ЧС

13 мая 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

В случае ЧС природного характера аграрии смогут получить до 80% страховой премии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермским аграриям увеличили долю возмещения страховой премии до 80%. Ее пострадавшие могут получить в случае ЧС природного характера, массового заболевания животных или растений, сообщает сайт правительства Пермского края. «На заседании Правительства Прикамья принято решение увеличить максимальный размер субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии в случае ЧС природного характера, а также массовых заболеваний животных или растений до 80% от страховой премии», — сообщается на сайте. Господдержку сельскохозяйственные предприниматели могут получить, если подадут заявку на участие в конкурсном отборе и будут соответствовать ряду требований. В краевом минагро отметили, что в предыдущем 2021 году аграриям пришлось выращивать урожай в условиях засухи. Культуры могла помочь сберечь страховка, которую предыдущим летом оформили 27 хозяйств. Всего было застраховано 101,4 тыс. гектаров. Объем господдержки тогда составил 33 млн рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Пермским аграриям увеличили долю возмещения страховой премии до 80%. Ее пострадавшие могут получить в случае ЧС природного характера, массового заболевания животных или растений, сообщает сайт правительства Пермского края. «На заседании Правительства Прикамья принято решение увеличить максимальный размер субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии в случае ЧС природного характера, а также массовых заболеваний животных или растений до 80% от страховой премии», — сообщается на сайте. Господдержку сельскохозяйственные предприниматели могут получить, если подадут заявку на участие в конкурсном отборе и будут соответствовать ряду требований. В краевом минагро отметили, что в предыдущем 2021 году аграриям пришлось выращивать урожай в условиях засухи. Культуры могла помочь сберечь страховка, которую предыдущим летом оформили 27 хозяйств. Всего было застраховано 101,4 тыс. гектаров. Объем господдержки тогда составил 33 млн рублей.