В Кремле назвали условия встречи Путина с Зеленским

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Позиция правительства России по проведению переговоров с украинской стороной не изменилась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция никак не изменилась. Позиция российского президента Владимира Путина понятна, никто не отказывается от такой встречи. Но она должна быть подготовлена, и эта подготовка должна быть выражена в разработке соответствующего документа. Соглашения, которые будут финализированы на высшем уровне. С документом пока движение отсутствует», — сказал Песков во время конференц-колла.

Песков отметил, что требования российского стороны известны, четко сформулированы и положены на бумагу. «Все это передано украинской стороне. Ответа нет», — подытожил он.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявлял сам президент островного государства Джоко Видодо. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.

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Позиция правительства России по проведению переговоров с украинской стороной не изменилась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Позиция никак не изменилась. Позиция российского президента Владимира Путина понятна, никто не отказывается от такой встречи. Но она должна быть подготовлена, и эта подготовка должна быть выражена в разработке соответствующего документа. Соглашения, которые будут финализированы на высшем уровне. С документом пока движение отсутствует», — сказал Песков во время конференц-колла. Песков отметил, что требования российского стороны известны, четко сформулированы и положены на бумагу. «Все это передано украинской стороне. Ответа нет», — подытожил он. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявлял сам президент островного государства Джоко Видодо. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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