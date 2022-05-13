В Кремле назвали условия встречи Путина с Зеленским

13 мая 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Позиция правительства России по проведению переговоров с украинской стороной не изменилась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Позиция никак не изменилась. Позиция российского президента Владимира Путина понятна, никто не отказывается от такой встречи. Но она должна быть подготовлена, и эта подготовка должна быть выражена в разработке соответствующего документа. Соглашения, которые будут финализированы на высшем уровне. С документом пока движение отсутствует», — сказал Песков во время конференц-колла. Песков отметил, что требования российского стороны известны, четко сформулированы и положены на бумагу. «Все это передано украинской стороне. Ответа нет», — подытожил он. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявлял сам президент островного государства Джоко Видодо. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Позиция правительства России по проведению переговоров с украинской стороной не изменилась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Позиция никак не изменилась. Позиция российского президента Владимира Путина понятна, никто не отказывается от такой встречи. Но она должна быть подготовлена, и эта подготовка должна быть выражена в разработке соответствующего документа. Соглашения, которые будут финализированы на высшем уровне. С документом пока движение отсутствует», — сказал Песков во время конференц-колла. Песков отметил, что требования российского стороны известны, четко сформулированы и положены на бумагу. «Все это передано украинской стороне. Ответа нет», — подытожил он. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявлял сам президент островного государства Джоко Видодо. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.