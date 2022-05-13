В курганцах проснулся интерес к просмотру отечественных фильмов

Курганцы тратят в 6 раз больше времени на просмотр сериалов, чем на полнометражные картины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кино отечественного производства набирает популярность среди жителей Курганской области. Такие выводы сделали специалисты сервиса «МегаФон ТВ» после изучения статистики.

«За два прошедших года доля просматриваемого российского контента [среди жителей Курганской области] увеличилась в шесть раз», — сообщают аналитики. Исследования опубликованы на сайте «Газета 45».

Лидером в сегменте большого кино в этом году стал «Последний богатырь: Посланник Тьмы». По количеству просмотров российский бестселлер более чем в два раза опередил ближайших конкурентов — остросоциальный триллер «Многоэтажка» и комедию с Дмитрием Нагиевым «Свингеры».

Многосерийная лента «Сестры» возглавила список наиболее популярных (не полнометражных) продуктов у курганцев в текущем году. Кроме того, зауральцы активно смотрели отечественные многосерийные фильмы «Исправление и наказание», «Карамора» и «Янычар».

При этом, согласно статистике, на просмотр сериалов курганцы тратят в шесть раз больше времени, чем на полнометражное кино. «Более чем в 70% случаев зрители следят за сюжетными поворотами через экраны смартфонов или планшетов», — написано на сайте.