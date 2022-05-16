Началась эвакуация раненых украинских военных с «Азовстали»

16 мая 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Вид на «Азовсталь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе началась эвакуация раненых украинских силовиков с комбината «Азовсталь». Об этом в своем telegram-канале сообщил основатель донецкого батальона «Восток» (сейчас — 11-й пол народной милиции ДНР) Александр Ходаковский. «Эвакуация раненых началась. Есть проблемы с транспортировкой. К нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки», — уточнил Ходаковский. Ходаковский ранее сообщил, что из «Азовстали» с белым флагом вышли несколько украинских силовиков. Как выяснилось, они явились договариваться об эвакуации раненых. Завод «Азовсталь» блокирован российкими войсками и подразделениями ДНР. Там укрываются бойцы украинской пехоты, нацбатов, пограничники и морпехи. Сперва они держали оборону в городской застройке, но потерпели поражение от российских и донецких военных и отступили на территорию комбината. Бои за Мариуполь и «Азовсталь» шли в рамках российской спецоперации, начатой на Украине 24 февраля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Мариуполе началась эвакуация раненых украинских силовиков с комбината «Азовсталь». Об этом в своем telegram-канале сообщил основатель донецкого батальона «Восток» (сейчас — 11-й пол народной милиции ДНР) Александр Ходаковский. «Эвакуация раненых началась. Есть проблемы с транспортировкой. К нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки», — уточнил Ходаковский. Ходаковский ранее сообщил, что из «Азовстали» с белым флагом вышли несколько украинских силовиков. Как выяснилось, они явились договариваться об эвакуации раненых. Завод «Азовсталь» блокирован российкими войсками и подразделениями ДНР. Там укрываются бойцы украинской пехоты, нацбатов, пограничники и морпехи. Сперва они держали оборону в городской застройке, но потерпели поражение от российских и донецких военных и отступили на территорию комбината. Бои за Мариуполь и «Азовсталь» шли в рамках российской спецоперации, начатой на Украине 24 февраля.