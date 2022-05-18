Фармаколог рассказал, какие лекарства должны быть дома у каждого

В аптечке должны быть препараты от хронических болезней, сказал Александр Эдигер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В любой домашней аптечке должны быть препараты от боли, аллергии, диуретики, для работы кишечника, антисептики и перевязочные материалы. Об этом URA.RU рассказал клинический фармаколог Александр Эдигер.

«В любой домашней аптечке должны быть средства, которые способны быстро избавить нас от самых главных симптомов. Это боль воспалительная и спастическая. Нам понадобятся препаратов экстренной помощи, связанной с диареей и запором. На всякий случай должны быть витамины. Нам необходимо, как это не странно, иметь мочегонные быстрого эффекта. Бывают разные состояния, когда даже у тех, у кого нет гипертонической болезни, нужно быстро убрать лишнюю жидкость. У нас должны быть противоаллергические средства двух-трех классов. Обязательно — шприцы пяти-десятиграммовые, пластыри, перевязочные средства и местные антисептики», — сказал Александр Эдигер.

Фармаколог отметил, что люди с хроническими заболеваниями должны иметь необходимые для них препараты. В первую очередь это касается артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, нарушения обмена углеводов, например, преддиабет или сахарный диабет. Нужно иметь выписанные врачом или рекомендованные препараты нужных групп и классов», — объяснил эксперт.