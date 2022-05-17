Жители Югорска массово жалуются на состояние детских площадок

Единственный в окрестностях двух улиц городок превратился в помойку и строительную площадку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Югорска (ХМАО) жалуются на состояние детских площадок в городе. Поднял эту тему депутат городской думы Антон Пантин на своей странице в социальной сети.

«Жители двух улиц жалуются, что детям негде гулять, а единственный в окрестностях городок превратился в помойку и строительную площадку. Все разрисовано, детали сломаны, повсюду доски с торчащими гвоздями», — рассказывает депутат.

К нему присоединились и другие жители города. Так, жительница города рассказывает, что детям не где поиграть в мяч. Другой комментатор пожаловался, что по всему городу такая ситуация с детскими площадками.

«С лицом, ответственным за строительную площадку, сегодня проведена беседа по вопросу надлежащего содержания территории. В течение 1-2 дней этот участок приберут», — обещала разобраться в ситуации администрация Югорска.

Ранее жители региона жаловались на собачьи экскременты, заполонившие улицы. Горожане считают, что улицы превратились в мусорные свалки и туалеты для животных.