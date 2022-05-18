Байден не выговорил название США

18 мая 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Джо Байден не выговорил название Соединенных Штатов Америки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский президент Джо Байден не смог выговорить название возглавляемой страны во время выступления. Видео инцидента разошлось в сети. «Отраженными в сообществе Эй-Эй… Эн-Эйч… Эй-Пи-Ай… Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах», — проговорил Байден. Ранее подписчики телеканала Fox News высмеяли Джо Байдена после того, как американский лидер забыл, кто является президентом США. Байден называл своего заместителя Камалу Харрис «первой леди США», а себя — первым сенатором от штата Делавэр. Помимо этого, американских глава перепутал украинцев и иранцев, выступая перед конгрессом.

Американский президент Джо Байден не смог выговорить название возглавляемой страны во время выступления. Видео инцидента разошлось в сети. «Отраженными в сообществе Эй-Эй… Эн-Эйч… Эй-Пи-Ай… Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах», — проговорил Байден. Ранее подписчики телеканала Fox News высмеяли Джо Байдена после того, как американский лидер забыл, кто является президентом США. Байден называл своего заместителя Камалу Харрис «первой леди США», а себя — первым сенатором от штата Делавэр. Помимо этого, американских глава перепутал украинцев и иранцев, выступая перед конгрессом.