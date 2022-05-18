Байден не выговорил название США

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Джо Байден не выговорил название Соединенных Штатов Америки Фото:

Американский президент Джо Байден не смог выговорить название возглавляемой страны во время выступления. Видео инцидента разошлось в сети.

«Отраженными в сообществе Эй-Эй… Эн-Эйч… Эй-Пи-Ай… Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах», — проговорил Байден.

Ранее подписчики телеканала Fox News высмеяли Джо Байдена после того, как американский лидер забыл, кто является президентом США. Байден называл своего заместителя Камалу Харрис «первой леди США», а себя — первым сенатором от штата Делавэр. Помимо этого, американских глава перепутал украинцев и иранцев, выступая перед конгрессом.

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Американский президент Джо Байден не смог выговорить название возглавляемой страны во время выступления. Видео инцидента разошлось в сети. «Отраженными в сообществе Эй-Эй… Эн-Эйч… Эй-Пи-Ай… Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах», — проговорил Байден. Ранее подписчики телеканала Fox News высмеяли Джо Байдена после того, как американский лидер забыл, кто является президентом США. Байден называл своего заместителя Камалу Харрис «первой леди США», а себя — первым сенатором от штата Делавэр. Помимо этого, американских глава перепутал украинцев и иранцев, выступая перед конгрессом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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