Росавиация запретила летать на юг России до конца мая

Воздушное пространство будет закрыто до 25 мая
Росавиация пролила временное ограничение на полеты для 11 аэропортов. Новый запрет действует до 25 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на сайте.
Ранее полеты в РФ были запрещены до 19 мая 2022 года. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где в данный момент проводится российская спецоперация.
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