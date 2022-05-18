Росавиация запретила летать на юг России до конца мая

Воздушное пространство будет закрыто до 25 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Росавиация пролила временное ограничение на полеты для 11 аэропортов. Новый запрет действует до 25 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на сайте.

Ранее полеты в РФ были запрещены до 19 мая 2022 года. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где в данный момент проводится российская спецоперация.