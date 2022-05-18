Росавиация запретила летать на юг России до конца мая

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, bombardier, самолет в воздухе, qazaq, казахские авиалинии, бомбардье, bombardier q400
Воздушное пространство будет закрыто до 25 мая Фото:

Росавиация пролила временное ограничение на полеты для 11 аэропортов. Новый запрет действует до 25 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на сайте.

Ранее полеты в РФ были запрещены до 19 мая 2022 года. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где в данный момент проводится российская спецоперация.

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Росавиация пролила временное ограничение на полеты для 11 аэропортов. Новый запрет действует до 25 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на сайте. Ранее полеты в РФ были запрещены до 19 мая 2022 года. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где в данный момент проводится российская спецоперация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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