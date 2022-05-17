Курганский производитель отказался от итальянского оборудования

18 мая 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Курганский производитель блинов, пельменей и холодца создал аналог итальянского аппарата Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На курганском предприятии, производящем пельмени, блины и холодец, нашли способ обойти поставку запретного оборудования из Европы. Там создали аналог итальянского аппарата на местном заводе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор компании Роман Степанов. «Итальянский поставщик заявил, что с Россией больше не работает, поэтому нам пришлось самим выкручиваться. Мы сделали полный дубль итальянской линии автоматического производства и дозации холодца. Схемы и чертежи отдали на курганский завод, там нам сделали альтернативное оборудование», — поделился Степанов. Однако предприниматель признался, что полностью отказаться от импортного оборудования в компании пока не могут. «Сейчас, к сожалению, в стране нет столько качественного отечественного оборудования, чтобы уйти от импортного. У нас все холодильные установки зарубежные. Фреон к ним тоже закупаем у иностранных поставщиков. Технологическое оборудование в мясном отделе немецкое. Из российского есть пельменный аппарат омского производства», — отметил Степанов. Ранее URA.RU сообщало о том, что Германия отказалась поставлять оборудование курганскому мясокомбинату «Велес». После стабилизации курса валют немецкая компания возобновила поставки важных компонентов. В Курганской области оборудование из США и Германии, которое попало под санкции, заменяют аналогами с местных заводов. Повышение цен на импортные товары и оборудование началось из-за введения санкций западными странами в связи со спецоперацией России на Украине. Санкционное давление на Россию, которое продолжается с начала «нулевых», обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

На курганском предприятии, производящем пельмени, блины и холодец, нашли способ обойти поставку запретного оборудования из Европы. Там создали аналог итальянского аппарата на местном заводе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор компании Роман Степанов. «Итальянский поставщик заявил, что с Россией больше не работает, поэтому нам пришлось самим выкручиваться. Мы сделали полный дубль итальянской линии автоматического производства и дозации холодца. Схемы и чертежи отдали на курганский завод, там нам сделали альтернативное оборудование», — поделился Степанов. Однако предприниматель признался, что полностью отказаться от импортного оборудования в компании пока не могут. «Сейчас, к сожалению, в стране нет столько качественного отечественного оборудования, чтобы уйти от импортного. У нас все холодильные установки зарубежные. Фреон к ним тоже закупаем у иностранных поставщиков. Технологическое оборудование в мясном отделе немецкое. Из российского есть пельменный аппарат омского производства», — отметил Степанов. Ранее URA.RU сообщало о том, что Германия отказалась поставлять оборудование курганскому мясокомбинату «Велес». После стабилизации курса валют немецкая компания возобновила поставки важных компонентов. В Курганской области оборудование из США и Германии, которое попало под санкции, заменяют аналогами с местных заводов. Повышение цен на импортные товары и оборудование началось из-за введения санкций западными странами в связи со спецоперацией России на Украине. Санкционное давление на Россию, которое продолжается с начала «нулевых», обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».