В Курганской области выросла стоимость путевок в детские лагеря

Путевка в загородный лагерь Курганской области стала стоить 20 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области выросла стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров на комитете по социальной политике областной думы, передает корреспондент URA.RU.

«Проведена работа по увеличению стоимости путевок. В загородные лагеря на летний период на 20 дней путевка стала стоить 20 тысяч рублей. В санаторно-оздоровительные лагеря на 17 дней — 15 870 рублей на летний период и 1660 рублей — на осенне-зимний период. Увеличена компенсация на питание в лагерях дневного пребывания до 106 рублей в день на ребенка. При этом общая сумма государственной программы у нас не изменилась — 243,6 млн рублей. Эта сумма не меняется в течение последних шести лет, поэтому увеличение стоимости путевок приходится компенсировать уменьшением расходов по другим направлениям», — сообщил Андрей Кочеров.

Кочеров отметил, что при покупке путевки в детский лагерь Курганской области будет действовать туристический кэшбек. Семьи смогут при оплате картой «Мир» компенсировать 50% стоимости путевки. В этом году все загородные лагеря региона попали в эту программу. Сохранена и мера региональной поддержки: компенсация путевки в курганские лагеря — 75% стоимости, в лагерь за пределами области — 50% стоимости. «Родители имеют право выбрать одну меру поддержки — туристический кэшбек или региональную поддержку», — подчеркнул Кочеров. Чтобы большее количество детей смогло отдохнуть и оздоровиться, в лагерях сократили количество дней в сменах.