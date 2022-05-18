Возле курганского правительства перекроют дорогу

19 мая 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Дорогу перекроют 21 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане возле здания областного правительства 21 мая перекроют участок дороги. Об этом сообщили представители местной администрации. «Спланируйте свой маршрут заранее! 21 мая 2022 года в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного 55-й годовщине со дня образования Курганского высшего военно-политического авиационного училища, с 6:00 до 13:00 часов будет закрыта улица Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Володарского», — указано на сайте мэрии. Представители власти попросили жителей заранее спланировать свой маршрут. Из-за перекрытия дороги изменится движение автобусных маршрутов: № 7, 30, 312, 349, 391 (ул. Гоголя, Ленина, Карла Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршрутам);

№ 306 (ул. Пролетарская, Гоголя, Ленина, К. Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршруту);

№ 31, 301, 308 (пр. Машиностроителей, ул. Пролетарская, Коли Мяготина, Красина и далее по маршрутам);

№ 75 (ул. Ленина, К. Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршруту);

№ 329 (ул. Гоголя, Ленина, К. Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршруту в прямом направлении; в обратном направлении: ул. Красина, К. Мяготина, Ленина, Гоголя, Пролетарская и далее по маршруту).

В Кургане возле здания областного правительства 21 мая перекроют участок дороги. Об этом сообщили представители местной администрации. «Спланируйте свой маршрут заранее! 21 мая 2022 года в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного 55-й годовщине со дня образования Курганского высшего военно-политического авиационного училища, с 6:00 до 13:00 часов будет закрыта улица Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Володарского», — указано на сайте мэрии. Представители власти попросили жителей заранее спланировать свой маршрут. Из-за перекрытия дороги изменится движение автобусных маршрутов: