18 мая 2022

Курганцев попросили запастись терпением и водой на пять дней

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Воды в Макушино не будет до 24 мая Фото:

В Макушино (Курганской область) с 20 по 24 мая отключат холодную воду. Местные власти попросили жителей запастись терпением и водой.

«Уважаемые жители города Макушино! <…> Запаситесь терпением и водой», — указано в посте, размещенном в группе администрации Макушинского района в соцсети «ВКонтакте», и в фотографии, прикрепленной к нему.

Жителей города просят запастись водой до 20 мая. Это связано с тем, что с 20 по 24 мая в Макушино на насосной станции будут проводить чистку и дезинфекцию накопительных емкостей.

В 2021 году в Макушино во время прокладки нового водопровода повредили одну из труб. Из-за этого часть города временно осталась без воды.

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В Макушино (Курганской область) с 20 по 24 мая отключат холодную воду. Местные власти попросили жителей запастись терпением и водой. «Уважаемые жители города Макушино! <…> Запаситесь терпением и водой», — указано в посте, размещенном в группе администрации Макушинского района в соцсети «ВКонтакте», и в фотографии, прикрепленной к нему. Жителей города просят запастись водой до 20 мая. Это связано с тем, что с 20 по 24 мая в Макушино на насосной станции будут проводить чистку и дезинфекцию накопительных емкостей. В 2021 году в Макушино во время прокладки нового водопровода повредили одну из труб. Из-за этого часть города временно осталась без воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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