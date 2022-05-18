Курганцев попросили запастись терпением и водой на пять дней

19 мая 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Воды в Макушино не будет до 24 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Макушино (Курганской область) с 20 по 24 мая отключат холодную воду. Местные власти попросили жителей запастись терпением и водой. «Уважаемые жители города Макушино! <…> Запаситесь терпением и водой», — указано в посте, размещенном в группе администрации Макушинского района в соцсети «ВКонтакте», и в фотографии, прикрепленной к нему. Жителей города просят запастись водой до 20 мая. Это связано с тем, что с 20 по 24 мая в Макушино на насосной станции будут проводить чистку и дезинфекцию накопительных емкостей. В 2021 году в Макушино во время прокладки нового водопровода повредили одну из труб. Из-за этого часть города временно осталась без воды.

В Макушино (Курганской область) с 20 по 24 мая отключат холодную воду. Местные власти попросили жителей запастись терпением и водой. «Уважаемые жители города Макушино! <…> Запаситесь терпением и водой», — указано в посте, размещенном в группе администрации Макушинского района в соцсети «ВКонтакте», и в фотографии, прикрепленной к нему. Жителей города просят запастись водой до 20 мая. Это связано с тем, что с 20 по 24 мая в Макушино на насосной станции будут проводить чистку и дезинфекцию накопительных емкостей. В 2021 году в Макушино во время прокладки нового водопровода повредили одну из труб. Из-за этого часть города временно осталась без воды.