18 мая 2022

В Озерске отказались называть улицу в честь Павла Дурова. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Почти 90% проголосовавших выступили против смены названия улицы Фото:

В Озерске (Челябинская область) местные жители проголосовали против изменения названия улицы Комсомольский проезд на улицу Павла Дурова. Голосование проводили в социальных сетях.

«Депутат округа № 1 в Озерске Евгений Зайцев предложил переименовать улицу Комсомольский проезд в честь основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова. Результаты нашего опроса говорят, что жители города пока не хотят гулять или жить на улице Дурова», — сообщается в паблике «Говорит Озерск».

Всего в опросе приняло участие почти две с половиной тысячи жителей. Почти 90% из проголосовавших против смены названия улицы. За смену названия выступило 245 человек.

Зайцев сообщил изданию 74.ру, что идея сменить название пришла в связи с попытками государства удержать специалистов IT сферы в стране. Таким образом в городе хотели придать значимость профессии.

Ранее Павел Дуров попросил не называть его «российским миллиардером». Журнал Forbes пояснил, что данная просьба связанна с западными санкциями. По информации источника, близкого к предпринимателю, действие российского паспорта у Дурова закончилось.

Почти 90% жителей выступили против смены названия улицы
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
В Озерске (Челябинская область) местные жители проголосовали против изменения названия улицы Комсомольский проезд на улицу Павла Дурова. Голосование проводили в социальных сетях. «Депутат округа № 1 в Озерске Евгений Зайцев предложил переименовать улицу Комсомольский проезд в честь основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова. Результаты нашего опроса говорят, что жители города пока не хотят гулять или жить на улице Дурова», — сообщается в паблике «Говорит Озерск». Всего в опросе приняло участие почти две с половиной тысячи жителей. Почти 90% из проголосовавших против смены названия улицы. За смену названия выступило 245 человек. Зайцев сообщил изданию 74.ру, что идея сменить название пришла в связи с попытками государства удержать специалистов IT сферы в стране. Таким образом в городе хотели придать значимость профессии. Ранее Павел Дуров попросил не называть его «российским миллиардером». Журнал Forbes пояснил, что данная просьба связанна с западными санкциями. По информации источника, близкого к предпринимателю, действие российского паспорта у Дурова закончилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...