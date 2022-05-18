Почти 90% проголосовавших выступили против смены названия улицы Фото: TechCrunch /Flickr

В Озерске (Челябинская область) местные жители проголосовали против изменения названия улицы Комсомольский проезд на улицу Павла Дурова. Голосование проводили в социальных сетях.

«Депутат округа № 1 в Озерске Евгений Зайцев предложил переименовать улицу Комсомольский проезд в честь основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова. Результаты нашего опроса говорят, что жители города пока не хотят гулять или жить на улице Дурова», — сообщается в паблике «Говорит Озерск».

Всего в опросе приняло участие почти две с половиной тысячи жителей. Почти 90% из проголосовавших против смены названия улицы. За смену названия выступило 245 человек.

Зайцев сообщил изданию 74.ру, что идея сменить название пришла в связи с попытками государства удержать специалистов IT сферы в стране. Таким образом в городе хотели придать значимость профессии.

Ранее Павел Дуров попросил не называть его «российским миллиардером». Журнал Forbes пояснил, что данная просьба связанна с западными санкциями. По информации источника, близкого к предпринимателю, действие российского паспорта у Дурова закончилось.