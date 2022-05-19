Власти РФ поручили детям придумать идеологию нового движения

19 мая 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Чтобы идея жила, ее авторами должны быть дети, считает Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дети будут сами определять идеологию нового молодежного движения, проект которого внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на фестивале Всероссийского движения школьников «Большой школьный пикник». «Идеологию движения пусть определяют дети. На мой взгляд, один из самых успешных конкурсов нашего времени — это „Большая перемена“, его от начала и до конца придумывают дети. Чтобы идея движения жила, его авторами должны быть дети. Это — главное», — приводит слова Сергея Кириенко официальный telegram-канал «Большой перемены». Законопроект о создании нового молодежного движения «Большая перемена» был внесен в Госдуму в честь 100-летия пионерского движения. Инициаторами выступили депутаты и сенаторы Совета Федерации. Кириенко сообщил, что создание нового проекта поддержали все партии. Проект федерального закона опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Основная цель нового движения — подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, а также формирование их мировоззрения на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Кроме того, молодежное движение будет развивать у школьников чувство общественной значимости и творческую активность, высокие нравственные качества, любовь и уважение к Отечеству и трудолюбие, говорится в документе.

Дети будут сами определять идеологию нового молодежного движения, проект которого внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на фестивале Всероссийского движения школьников «Большой школьный пикник». «Идеологию движения пусть определяют дети. На мой взгляд, один из самых успешных конкурсов нашего времени — это „Большая перемена“, его от начала и до конца придумывают дети. Чтобы идея движения жила, его авторами должны быть дети. Это — главное», — приводит слова Сергея Кириенко официальный telegram-канал «Большой перемены». Законопроект о создании нового молодежного движения «Большая перемена» был внесен в Госдуму в честь 100-летия пионерского движения. Инициаторами выступили депутаты и сенаторы Совета Федерации. Кириенко сообщил, что создание нового проекта поддержали все партии. Проект федерального закона опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Основная цель нового движения — подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, а также формирование их мировоззрения на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Кроме того, молодежное движение будет развивать у школьников чувство общественной значимости и творческую активность, высокие нравственные качества, любовь и уважение к Отечеству и трудолюбие, говорится в документе.