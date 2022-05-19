Окрошка в Челябинске за год подорожала на 59%

20 мая 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Индекс окрошки за год в Челябинске существенно вырос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приготовить окрошку в Челябинске теперь стало дороже на 59%, чем годом ранее. Стоимость порции самостоятельно приготовленного блюда превысила 108 рублей, подсчитал корреспондент URA.RU. Для традиционного летом блюда на семью из четырех человек потребуется купить четыре яйца, столько же огурцов, килограмм картофеля, около 400 граммов сметаны, полтора литра кваса, полкилограмма вареной колбасы, 300 граммов редиса, нашинковать укропа, петрушки и зеленого лука, добавить по вкусу щепотку соли и сахара. Стоимость этого набора, которую приводят агрегаторы «Едадил» и «Яндекс. Еда», составит в Челябинске минимум 435,7 рубля. Для покупки выбирались продукты эконом-класса, однако уровень премиум будет выше по стоимости. Летом 2021 года аналогичный подсчет выполнили сотрудники сайта «Курс дела». Тогда стоимость окрошки на квасе обошлась бы покупателю в 274 рубля. Рост за год составил 59%. Значительное увеличение цен произошло весной. Согласно приводимому Федеральной службой госстатистики индексу цен на продовольствие, в апреле его прирост к марту составил в Челябинской области 3,9%, в марте еще больше — 5,86%. Эти цифры примерно соответствуют среднему показателю индекса в уральском регионе.

Приготовить окрошку в Челябинске теперь стало дороже на 59%, чем годом ранее. Стоимость порции самостоятельно приготовленного блюда превысила 108 рублей, подсчитал корреспондент URA.RU. Для традиционного летом блюда на семью из четырех человек потребуется купить четыре яйца, столько же огурцов, килограмм картофеля, около 400 граммов сметаны, полтора литра кваса, полкилограмма вареной колбасы, 300 граммов редиса, нашинковать укропа, петрушки и зеленого лука, добавить по вкусу щепотку соли и сахара. Стоимость этого набора, которую приводят агрегаторы «Едадил» и «Яндекс. Еда», составит в Челябинске минимум 435,7 рубля. Для покупки выбирались продукты эконом-класса, однако уровень премиум будет выше по стоимости. Летом 2021 года аналогичный подсчет выполнили сотрудники сайта «Курс дела». Тогда стоимость окрошки на квасе обошлась бы покупателю в 274 рубля. Рост за год составил 59%. Значительное увеличение цен произошло весной. Согласно приводимому Федеральной службой госстатистики индексу цен на продовольствие, в апреле его прирост к марту составил в Челябинской области 3,9%, в марте еще больше — 5,86%. Эти цифры примерно соответствуют среднему показателю индекса в уральском регионе.