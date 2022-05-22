Курганский бизнесмен рассказал о проблемах с поставкой сырья

Курганский производитель блинов и пельменей рассказал о проблемах с поставкой желатина и специй Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

У курганской компании, производящей полуфабрикаты, из-за санкций возникли проблемы с поставкой зарубежных компонентов. Цены на импортное сырье подорожали в два раза. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор предприятия Роман Степанов.

«Если раньше картонная коробка стоила около 12-15 рублей, то сейчас цена выросла примерно до 30 рублей. Желатин стоил где-то 290 рублей, сейчас за него приходится отдавать 600 рублей. Мука с 18-19 рублей поднялась до 27 рублей», — сказал Степанов. При этом он отметил, что из-за небольшого производства острой нехватки сырья на предприятии нет.

По словам предпринимателя, беспокойство больше вызывает не рост цен, а отсутствие возможности найти и заказать необходимое сырье. Степанов считает, что в ближайшее время может осложниться ситуация с поставкой важных компонентов. «Могут быть проблемы с импортом специй. В России их практически не производят. Все специи из Китая или Индии. Также беспокоит импорт желатина. Он тоже из Китая. Если эти страны отвернутся от нас, то будет сложнее все это добывать», — отметил Степанов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на курганском предприятии, производящем пельмени, блины и холодец, нашли способ обойти поставку запретного оборудования из Европы. Там создали аналог итальянского аппарата на местном заводе.

Повышение цен на импортные товары и оборудование началось из-за введения санкций западными странами в связи со спецоперацией России на Украине. Санкционное давление на Россию, которое продолжается с начала 2000-х, обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». В итоге из-за действий ЕС и Штатов в ряде этих стран начался кризис. В Германии предрекли скорый дефицит продуктов из-за того, что украинский кризис провоцирует рост цен на сырье. А Украина объединилась с Польшей для борьбы с кризисом.