Порошенко призвал перекрыть российский нефтепровод «Дружба»

Петр Порошенко предлагает перекрыть трубопровод «Дружба»Фото: Официальный сайт президента Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть трубопровод «Дружба», по которому поставляется нефть из России в Европу. Такую идею он озвучил в интервью американскому изданию Politico.
«Нам нужен первый шаг, и он может начаться с российского нефтепровода „Дружба“, построенного в 1960-х годах для перекачки советской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию, Польшу и Восточную Германию. По нему и по сей день в Европу текут тонны сырой нефти», — заявил Порошенко.
Он считает, что российской нефти найдется альтернатива. По словам бывшего украинского лидера, перекрытие нефтепровода ограничит влияние России на Европу и докажет ее энергетическую устойчивость.
При этом страны ЕС пока не готовы отказаться от российских энергоресурсов. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз не в состоянии согласовать эмбарго на импорт российской нефти, пишет RT. Против, в частности, выступает Венгрия. Как писала The Washington Post, введение эмбарго на поставки российской нефти не поможет Европе освободиться от нефтяной зависимости. В «Газпроме» предупреждают, что запрет на поставки российской нефти негативно скажется на уровне жизни людей в странах ЕС, передает телеканал 360.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть трубопровод «Дружба», по которому поставляется нефть из России в Европу. Такую идею он озвучил в интервью американскому изданию Politico. «Нам нужен первый шаг, и он может начаться с российского нефтепровода „Дружба“, построенного в 1960-х годах для перекачки советской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию, Польшу и Восточную Германию. По нему и по сей день в Европу текут тонны сырой нефти», — заявил Порошенко. Он считает, что российской нефти найдется альтернатива. По словам бывшего украинского лидера, перекрытие нефтепровода ограничит влияние России на Европу и докажет ее энергетическую устойчивость. При этом страны ЕС пока не готовы отказаться от российских энергоресурсов. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз не в состоянии согласовать эмбарго на импорт российской нефти, пишет RT. Против, в частности, выступает Венгрия. Как писала The Washington Post, введение эмбарго на поставки российской нефти не поможет Европе освободиться от нефтяной зависимости. В «Газпроме» предупреждают, что запрет на поставки российской нефти негативно скажется на уровне жизни людей в странах ЕС, передает телеканал 360.