Salzburgs Sportlerin: анархисты захватили виллу Шувалова. Они выступили с требованиями

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, шувалов игорь
Вилла Игоря Шувалова в Австрии может быть захвачена Фото:
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Анархисты захватили виллу на озере Аттер-зе в Австрии, которая, предположительно, принадлежит главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Об этом сообщает австрийская газета Salzburgs Sportlerin.

«Около 40 анархистских активистов в настоящее время занимают дом на озере Аттер-зе. Они требуют экспроприации российского собственника. По сообщениям активистов, вилла принадлежит российскому олигарху Игорю Шувалову», — сообщает Salzburgs Sportlerin

Анархисты проводят акцию в связи с ситуацией на Украине, отмечает издание. Они также недовольны тем, что владельцы частной собственности перекрывают доступ к озеру обычным гражданам.

Согласно декларации о доходах, Шувалову принадлежит жилой дом в Австрии площадью 1479,8 кв. м. Глава ВЭБ.РФ владеет недвижимостью вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой. Редакция URA.RU направило запрос в ВЭБ.РФ.

Ранее на фоне спецоперации РФ на Украине власти Франции арестовали виллы российских бизнесменов Олега Дерипаски и Кирилла Шамалова, попавших под санкции. В Италии был арестован дом телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо.

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Анархисты захватили виллу на озере Аттер-зе в Австрии, которая, предположительно, принадлежит главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Об этом сообщает австрийская газета Salzburgs Sportlerin. «Около 40 анархистских активистов в настоящее время занимают дом на озере Аттер-зе. Они требуют экспроприации российского собственника. По сообщениям активистов, вилла принадлежит российскому олигарху Игорю Шувалову», — сообщает Salzburgs Sportlerin Анархисты проводят акцию в связи с ситуацией на Украине, отмечает издание. Они также недовольны тем, что владельцы частной собственности перекрывают доступ к озеру обычным гражданам. Согласно декларации о доходах, Шувалову принадлежит жилой дом в Австрии площадью 1479,8 кв. м. Глава ВЭБ.РФ владеет недвижимостью вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой. Редакция URA.RU направило запрос в ВЭБ.РФ. Ранее на фоне спецоперации РФ на Украине власти Франции арестовали виллы российских бизнесменов Олега Дерипаски и Кирилла Шамалова, попавших под санкции. В Италии был арестован дом телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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