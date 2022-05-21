Salzburgs Sportlerin: анархисты захватили виллу Шувалова. Они выступили с требованиями 21 мая 2022 в 22:06 Размер текста - 17 + Вилла Игоря Шувалова в Австрии может быть захвачена Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Анархисты захватили виллу на озере Аттер-зе в Австрии, которая, предположительно, принадлежит главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Об этом сообщает австрийская газета Salzburgs Sportlerin. «Около 40 анархистских активистов в настоящее время занимают дом на озере Аттер-зе. Они требуют экспроприации российского собственника. По сообщениям активистов, вилла принадлежит российскому олигарху Игорю Шувалову», — сообщает Salzburgs Sportlerin Анархисты проводят акцию в связи с ситуацией на Украине, отмечает издание. Они также недовольны тем, что владельцы частной собственности перекрывают доступ к озеру обычным гражданам. Согласно декларации о доходах, Шувалову принадлежит жилой дом в Австрии площадью 1479,8 кв. м. Глава ВЭБ.РФ владеет недвижимостью вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой. Редакция URA.RU направило запрос в ВЭБ.РФ. Ранее на фоне спецоперации РФ на Украине власти Франции арестовали виллы российских бизнесменов Олега Дерипаски и Кирилла Шамалова, попавших под санкции. В Италии был арестован дом телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо. Анархисты захватили виллу на озере Аттер-зе в Австрии, которая, предположительно, принадлежит главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Об этом сообщает австрийская газета Salzburgs Sportlerin. «Около 40 анархистских активистов в настоящее время занимают дом на озере Аттер-зе. Они требуют экспроприации российского собственника. По сообщениям активистов, вилла принадлежит российскому олигарху Игорю Шувалову», — сообщает Salzburgs Sportlerin Анархисты проводят акцию в связи с ситуацией на Украине, отмечает издание. Они также недовольны тем, что владельцы частной собственности перекрывают доступ к озеру обычным гражданам. Согласно декларации о доходах, Шувалову принадлежит жилой дом в Австрии площадью 1479,8 кв. м. Глава ВЭБ.РФ владеет недвижимостью вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой. Редакция URA.RU направило запрос в ВЭБ.РФ. Ранее на фоне спецоперации РФ на Украине власти Франции арестовали виллы российских бизнесменов Олега Дерипаски и Кирилла Шамалова, попавших под санкции. В Италии был арестован дом телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям