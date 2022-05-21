Анархисты захватили виллу на озере Аттер-зе в Австрии, которая, предположительно, принадлежит главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Об этом сообщает австрийская газета Salzburgs Sportlerin.
«Около 40 анархистских активистов в настоящее время занимают дом на озере Аттер-зе. Они требуют экспроприации российского собственника. По сообщениям активистов, вилла принадлежит российскому олигарху Игорю Шувалову», — сообщает Salzburgs Sportlerin
Анархисты проводят акцию в связи с ситуацией на Украине, отмечает издание. Они также недовольны тем, что владельцы частной собственности перекрывают доступ к озеру обычным гражданам.
Согласно декларации о доходах, Шувалову принадлежит жилой дом в Австрии площадью 1479,8 кв. м. Глава ВЭБ.РФ владеет недвижимостью вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой. Редакция URA.RU направило запрос в ВЭБ.РФ.
Ранее на фоне спецоперации РФ на Украине власти Франции арестовали виллы российских бизнесменов Олега Дерипаски и Кирилла Шамалова, попавших под санкции. В Италии был арестован дом телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо.
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Анархисты захватили виллу на озере Аттер-зе в Австрии, которая, предположительно, принадлежит главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Об этом сообщает австрийская газета Salzburgs Sportlerin. «Около 40 анархистских активистов в настоящее время занимают дом на озере Аттер-зе. Они требуют экспроприации российского собственника. По сообщениям активистов, вилла принадлежит российскому олигарху Игорю Шувалову», — сообщает Salzburgs Sportlerin Анархисты проводят акцию в связи с ситуацией на Украине, отмечает издание. Они также недовольны тем, что владельцы частной собственности перекрывают доступ к озеру обычным гражданам. Согласно декларации о доходах, Шувалову принадлежит жилой дом в Австрии площадью 1479,8 кв. м. Глава ВЭБ.РФ владеет недвижимостью вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой. Редакция URA.RU направило запрос в ВЭБ.РФ. Ранее на фоне спецоперации РФ на Украине власти Франции арестовали виллы российских бизнесменов Олега Дерипаски и Кирилла Шамалова, попавших под санкции. В Италии был арестован дом телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо.