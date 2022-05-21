21 мая 2022
20 мая 2022

В Челябинской области задержатся грозы с градом

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, поле, гроза, пасмурно, непогода, тучи, ливень, природа, дожди
В Челябинской области продлили штормовое предупреждение (фото из архива) Фото:

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение до 23 мая. В регионе сохраняется вероятность гроз с градом, также ожидаются заморозки. Об этом предупредили синоптики Челябинской метеослужбы.

«Ночью 23 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе до -3 градусов, на поверхности почвы до -5 градусов. В понедельник днем в регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, на крайнем юге возможен град», — указано в сообщении метеорологов.

В ночь на понедельник в регионе ожидается ветер порывами до 23 метров в секунду. Днем на юге области до 18 градусов тепла. В Челябинске ночью от 0 до +3, днем 11-13 градусов выше ноля.

Ранее экстренные службы предупреждали жителей Челябинской области о сильных дождях и грозах. Накануне на юге и западе региона прошел снег.

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В Челябинской области продлили штормовое предупреждение до 23 мая. В регионе сохраняется вероятность гроз с градом, также ожидаются заморозки. Об этом предупредили синоптики Челябинской метеослужбы. «Ночью 23 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе до -3 градусов, на поверхности почвы до -5 градусов. В понедельник днем в регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, на крайнем юге возможен град», — указано в сообщении метеорологов. В ночь на понедельник в регионе ожидается ветер порывами до 23 метров в секунду. Днем на юге области до 18 градусов тепла. В Челябинске ночью от 0 до +3, днем 11-13 градусов выше ноля. Ранее экстренные службы предупреждали жителей Челябинской области о сильных дождях и грозах. Накануне на юге и западе региона прошел снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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