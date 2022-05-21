В Челябинской области задержатся грозы с градом

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение до 23 мая. В регионе сохраняется вероятность гроз с градом, также ожидаются заморозки. Об этом предупредили синоптики Челябинской метеослужбы.

«Ночью 23 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе до -3 градусов, на поверхности почвы до -5 градусов. В понедельник днем в регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, на крайнем юге возможен град», — указано в сообщении метеорологов.

В ночь на понедельник в регионе ожидается ветер порывами до 23 метров в секунду. Днем на юге области до 18 градусов тепла. В Челябинске ночью от 0 до +3, днем 11-13 градусов выше ноля.

Ранее экстренные службы предупреждали жителей Челябинской области о сильных дождях и грозах. Накануне на юге и западе региона прошел снег.