Губернатор Шумков рассказал о дороге, из-за которой снесут дома

По словам губернатора Вадима Шумкова, строительство нового участка дороги уже поставили в очередь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируют построить продолжение улицы Бурова-Петрова. Об этом 23 мая сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что для строительства дороги на этой улице нужно снести дома.

«Администрацией города Кургана заключен контракт на строительство дороги по улице Елисеева. Улице Фарафонова — подготовиться. Продолжение улицы Бурова-Петрова — следующее в очередь на строительство», — написал Шумков.

В марте после судебных разбирательств стало известно, что жилые дома, расположенные на месте строительства, выкупят и снесут. Строительство дороги могут начать до 2024 года после сноса домов. Новая шестиполосная магистраль по задумке авторов проекта разгрузит транспортный поток в центре города.