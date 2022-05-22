Губернатор Шумков рассказал о дороге, из-за которой снесут дома

В Кургане планируют построить продолжение улицы Бурова-Петрова. Об этом 23 мая сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что для строительства дороги на этой улице нужно снести дома.
«Администрацией города Кургана заключен контракт на строительство дороги по улице Елисеева. Улице Фарафонова — подготовиться. Продолжение улицы Бурова-Петрова — следующее в очередь на строительство», — написал Шумков.
В марте после судебных разбирательств стало известно, что жилые дома, расположенные на месте строительства, выкупят и снесут. Строительство дороги могут начать до 2024 года после сноса домов. Новая шестиполосная магистраль по задумке авторов проекта разгрузит транспортный поток в центре города.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан»
В Кургане планируют построить продолжение улицы Бурова-Петрова. Об этом 23 мая сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что для строительства дороги на этой улице нужно снести дома. «Администрацией города Кургана заключен контракт на строительство дороги по улице Елисеева. Улице Фарафонова — подготовиться. Продолжение улицы Бурова-Петрова — следующее в очередь на строительство», — написал Шумков. В марте после судебных разбирательств стало известно, что жилые дома, расположенные на месте строительства, выкупят и снесут. Строительство дороги могут начать до 2024 года после сноса домов. Новая шестиполосная магистраль по задумке авторов проекта разгрузит транспортный поток в центре города.