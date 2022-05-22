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20 мая 2022

Губернатор Шумков рассказал о дороге, из-за которой снесут дома

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, шумков вадим
По словам губернатора Вадима Шумкова, строительство нового участка дороги уже поставили в очередь Фото:

В Кургане планируют построить продолжение улицы Бурова-Петрова. Об этом 23 мая сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что для строительства дороги на этой улице нужно снести дома.

«Администрацией города Кургана заключен контракт на строительство дороги по улице Елисеева. Улице Фарафонова — подготовиться. Продолжение улицы Бурова-Петрова — следующее в очередь на строительство», — написал Шумков.

В марте после судебных разбирательств стало известно, что жилые дома, расположенные на месте строительства, выкупят и снесут. Строительство дороги могут начать до 2024 года после сноса домов. Новая шестиполосная магистраль по задумке авторов проекта разгрузит транспортный поток в центре города.

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В Кургане планируют построить продолжение улицы Бурова-Петрова. Об этом 23 мая сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что для строительства дороги на этой улице нужно снести дома. «Администрацией города Кургана заключен контракт на строительство дороги по улице Елисеева. Улице Фарафонова — подготовиться. Продолжение улицы Бурова-Петрова — следующее в очередь на строительство», — написал Шумков. В марте после судебных разбирательств стало известно, что жилые дома, расположенные на месте строительства, выкупят и снесут. Строительство дороги могут начать до 2024 года после сноса домов. Новая шестиполосная магистраль по задумке авторов проекта разгрузит транспортный поток в центре города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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