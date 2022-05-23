23 мая 2022
22 мая 2022

Путин назначил двух судей в Курганской области

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Продление домашнего ареста Домосканову Сергею. Курган, оглашение приговора, приговор, зал суда, судебное заседание, судья, триколор
Приказ о назначении судей был подписан 23 мая Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Курганской области — в городе Катайстк и Шадринск. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В Курганской области назначить председателем Катайского районного суда — Духовникова Евгения Алексеевича. Заместителем председателя Шадринского районного суда назначить Суханову Анну Геннадьевну», — написано в президентском указе.

Документ подписан 23 мая. Срок полномочий избранных судей — шесть лет. Предыдущий указ был подписан 27 апреля. Тогда пост председателя Половинского районного суда в Курганской области заняла Екатерина Клещ.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Курганской области — в городе Катайстк и Шадринск. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «В Курганской области назначить председателем Катайского районного суда — Духовникова Евгения Алексеевича. Заместителем председателя Шадринского районного суда назначить Суханову Анну Геннадьевну», — написано в президентском указе. Документ подписан 23 мая. Срок полномочий избранных судей — шесть лет. Предыдущий указ был подписан 27 апреля. Тогда пост председателя Половинского районного суда в Курганской области заняла Екатерина Клещ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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