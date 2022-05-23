Путин назначил двух судей в Курганской области

Приказ о назначении судей был подписан 23 мая
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Курганской области — в городе Катайстк и Шадринск. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«В Курганской области назначить председателем Катайского районного суда — Духовникова Евгения Алексеевича. Заместителем председателя Шадринского районного суда назначить Суханову Анну Геннадьевну», — написано в президентском указе.
Документ подписан 23 мая. Срок полномочий избранных судей — шесть лет. Предыдущий указ был подписан 27 апреля. Тогда пост председателя Половинского районного суда в Курганской области заняла Екатерина Клещ.
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