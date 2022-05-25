В России отменили возрастное ограничение для службы по контракту

25 мая 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Измененный документ на заключение контрактной службы приняли в трех чтениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума приняла в трех чтениях измененный закон об отмене возрастного ограничения для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Теперь его имеют право заключить россияне не от 18 до 40 лет, а с совершеннолетия: возрастной предел отменен. «Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста, при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Это позволит привлечь специалистов на военную службу по контракту», — говорится в тексте законопроекта, который размещен в системе обеспечения законодательной деятельности. Ранее заключать первый контракт было позволено гражданам в возрасте от 18 до 40 лет, пишет Nation News. А также иностранцам — от 18 до 30 лет, дополняет «Федеральное агентство новостей». О том, что депутаты Госдумы хотят отменить возрастное ограничение контрактникам, стало известно 20 мая. Через пять дней его приняли сразу в трех чтениях — иными словами, одним днем. Авторами документа выступили председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель — Андрей Красов.

Госдума приняла в трех чтениях измененный закон об отмене возрастного ограничения для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Теперь его имеют право заключить россияне не от 18 до 40 лет, а с совершеннолетия: возрастной предел отменен. «Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста, при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Это позволит привлечь специалистов на военную службу по контракту», — говорится в тексте законопроекта, который размещен в системе обеспечения законодательной деятельности. Ранее заключать первый контракт было позволено гражданам в возрасте от 18 до 40 лет, пишет Nation News. А также иностранцам — от 18 до 30 лет, дополняет «Федеральное агентство новостей». О том, что депутаты Госдумы хотят отменить возрастное ограничение контрактникам, стало известно 20 мая. Через пять дней его приняли сразу в трех чтениях — иными словами, одним днем. Авторами документа выступили председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель — Андрей Красов.