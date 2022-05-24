На заседании гордумы Кургана не стали слушать первый отчет мэра

Курганские депутаты признали работу мэра Елены Ситниковой в прошлом году удовлетворительной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На заседании Курганской городской думы не стали заслушивать отчет мэра Елены Ситниковой. Это объяснили тем, что полный доклад она представила на заседании всех депутатских комиссий, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что это ее первый отчет о работе с момента избрания главой города.

«Мы очень подробно рассмотрели этот вопрос на фракции, потом на заседании всех депутатских комиссий. Нужен ли доклад? Если доклад не нужен, то вопросы к Елене Вячеславовне [Ситниковой]», — обратился к коллегам председатель гордумы Игорь Прозоров. Вопросов к мэру не последовало. Депутаты единогласно признали работу главы и администрации города в 2021 году удовлетворительной.

Ситникова поблагодарила депутатов за положительную оценку и совместную работу. «Мы работаем вместе с депутатами. На каждой комиссии обсуждаем темы, которые волнуют горожан. Сегодня на заседании комиссий не было никаких каверзных вопросов. Депутаты сошлись во мнении, что администрация города ведет работу по развитию города», — сказала мэр после заседания думы.

Ранее URA.RU писало, что отчет главы Кургана о результатах деятельности и работы администрации Кургана вынесен на 25 мая. Ситникову избрали мэром Кургана в июле 2021 года. С мая она временно исполняла обязанности главы города.