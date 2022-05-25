Без холодной воды останутся жители 13 многоквартирных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 27 мая отключат холодную воду в гимназии № 30, а также в 13 многоквартирных домах, расположенных на улицах Станционной и Кирова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Работы по замене аварийного водопровода ведутся поэтапно. <…> Завтра, 27 мая, этот участок будет врезан в существующую сеть. Мероприятия по переврезке потребуют на время ограничить водоснабжение потребителей», — цитируют представители компании главного инженера АО «Водный Союз» Якова Арапова.

Потребителей просят сделать необходимый запас воды. 27 мая с 09:00 до конца дня без холодной воды останутся жители следующих домов:

ул. Станционная, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 19, 29, 31,35, 37;

ул. Кирова, 119Б.

Также холодной воды не будет в гимназии №30 и теплопункте № 71. В Кургане из-за ветхого состояния сетей происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.