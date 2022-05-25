В Кургане определили заводы с самыми быстрорастущими зарплатами

В конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» победил Курганстальмост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане назвали предприятия, в которых быстрее всего растут зарплаты и создаются рабочие места. В рамках областного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2021 года победил Курганстальмост. Об этом сообщает Главное управление по труду и занятости населения Курганской области.

«Работодатели оценивались по нескольким критериям: размер и рост заработной платы, создание новых рабочих мест. <…> Первое место среди организаций производственной сферы занял ЗАО «Курганстальмост», — рассказали в пресс-службе. На втором месте идет АО «Далур» из Далматовского района (Курганская область), на третьем — ООО «Курганхиммаш».

Всего в конкурсе приняли участие 57 организаций различных отраслей экономики, организации и индивидуальные предприниматели малого бизнеса и микробизнеса. Победителям пообещали вручить денежные премии.

Ранее URA.RU сообщало о том, что топ-менеджеры курганских заводов уедут в Башкирию. Там, в рамках выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии» предприятия представят оборудование для нефтегазовой промышленности.