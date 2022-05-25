Для экс-главврача сургутского роддома ввели новую должность

Бывший главный врач сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева станет президентом этого учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.
«Белоцерковцева Лариса Дмитриевна назначена на должность президента бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства“», — прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. Там также добавили, что временно исполняющей обязанности главного врача сургутского перинатального центра назначена Инна Киличева, которая прежде занимала должность заместителя руководителя учреждения.
Ранее URA.RU сообщало, что Белоцерковцева ушла в отставку. Это связано с достижением ею 70-летнего возраста.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий
Бывший главный врач сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева станет президентом этого учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. «Белоцерковцева Лариса Дмитриевна назначена на должность президента бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства“», — прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. Там также добавили, что временно исполняющей обязанности главного врача сургутского перинатального центра назначена Инна Киличева, которая прежде занимала должность заместителя руководителя учреждения. Ранее URA.RU сообщало, что Белоцерковцева ушла в отставку. Это связано с достижением ею 70-летнего возраста.