25 мая 2022
24 мая 2022

Для экс-главврача сургутского роддома ввели новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окружная конференция Общероссийского народного фронта. Сургут, белоцерковцева лариса
Лариса Белоцерковцева назначена президентом сургутского перинатального центра Фото:

Бывший главный врач сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева станет президентом этого учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

«Белоцерковцева Лариса Дмитриевна назначена на должность президента бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства“», — прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. Там также добавили, что временно исполняющей обязанности главного врача сургутского перинатального центра назначена Инна Киличева, которая прежде занимала должность заместителя руководителя учреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что Белоцерковцева ушла в отставку. Это связано с достижением ею 70-летнего возраста.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Бывший главный врач сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева станет президентом этого учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. «Белоцерковцева Лариса Дмитриевна назначена на должность президента бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства“», — прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. Там также добавили, что временно исполняющей обязанности главного врача сургутского перинатального центра назначена Инна Киличева, которая прежде занимала должность заместителя руководителя учреждения. Ранее URA.RU сообщало, что Белоцерковцева ушла в отставку. Это связано с достижением ею 70-летнего возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...