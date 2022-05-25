В Челябинской области детсадовец получил ранение из ружья

Ребенка увезли в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) четырехлетний ребенок получил ранение из пневматического ружья. Его родители привлечены к административной ответственности, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Мальчика с ранением кисти привезли в больницу вечером 24 мая. Ему сделали необходимые процедуры и отпустили домой лечиться. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних установили, что ребенок взял отцовскую пневматику и случайно выстрелил себе в руку», — рассказал источник.

В отношении родителей составлен административный протокол по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Семья характеризуется благополучно. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию предоставят позднее.