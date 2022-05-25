25 мая 2022

В Челябинской области детсадовец получил ранение из ружья

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, реанимобиль, 03, медицина, скорая помощь, детская реанимация
Ребенка увезли в больницу Фото:

В Златоусте (Челябинская область) четырехлетний ребенок получил ранение из пневматического ружья. Его родители привлечены к административной ответственности, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Мальчика с ранением кисти привезли в больницу вечером 24 мая. Ему сделали необходимые процедуры и отпустили домой лечиться. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних установили, что ребенок взял отцовскую пневматику и случайно выстрелил себе в руку», — рассказал источник.

В отношении родителей составлен административный протокол по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Семья характеризуется благополучно. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию предоставят позднее.

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В Златоусте (Челябинская область) четырехлетний ребенок получил ранение из пневматического ружья. Его родители привлечены к административной ответственности, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мальчика с ранением кисти привезли в больницу вечером 24 мая. Ему сделали необходимые процедуры и отпустили домой лечиться. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних установили, что ребенок взял отцовскую пневматику и случайно выстрелил себе в руку», — рассказал источник. В отношении родителей составлен административный протокол по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Семья характеризуется благополучно. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию предоставят позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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